欧盟致信哀求美国被驳回 德媒：混乱中欧洲最受伤

国际原子能机构6日表示，已收到伊朗政府有关生产能够提炼浓缩铀的离心机和核燃料的通知。尽管这一行动并未违反伊朗2015年签署的伊核协议，但法国外长勒德里昂当天立即表示，伊朗增加其铀浓缩能力有触及“红线”的危险。与此同时，以色列总理内塔尼亚胡在柏林、巴黎和伦敦发起外交攻势，要求欧洲也放弃伊核协议。在特朗普宣布退出伊核协议后，伊核危机的升级速度令人担忧。德法英和欧盟6日联名致信美国，呼吁美国不要惩罚与伊朗做生意的欧洲公司，但这一请求却被美国驳回。德国《法兰克福汇报》6日称，现在欧洲的压力越来越大：欧洲必须面对美国的制裁压力、以色列的战争压力以及伊朗退出核协议的压力。如果不能在三者之间找到平衡。中东的混乱，最后受伤的是欧洲。
“作为盟友，我们期待美国不要采取行动损害欧洲的安全利益。”英法德三国外交和财政部长以及欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼联名致信美国，要求不要制裁与伊朗做生意的欧洲企业。这封写给美国国务卿蓬佩奥和财政部长姆努钦的联名信称，如果欧洲公司不能在伊朗继续开展活动，那么伊核协议将会停止，伊朗政府可能将恢复其核武器计划。“如果伊朗从伊核协议中退出会加剧区域冲突，这将是一场灾难。”联名信还称，欧盟将更新“阻断法令”，以保护受美国制裁威胁的欧洲企业，此外，欧盟还将授权使伊朗合法取得欧洲投资银行的贷款。俄罗斯卫星网称，欧盟“阻断法令”将于8月6日前正式生效，确保欧盟企业免遭美国制裁冲击。
尽管欧洲各国宣布对与伊朗做生意的欧洲企业进行保护，但迫于美国制裁，越来越多欧洲公司不得不退出伊朗市场。美国《赫芬邮报》称，法国标致汽车公司4日证实已从伊朗撤出。令人感慨的是，伊朗是该公司最大的海外市场，2017年销售量高达44.4万辆。报道称，美国的单边制裁令欧洲企业遭受重大损失。除法国外，英国、意大利和德国车企在当地的汽车销售量均达25万辆以上。
德国《柏林日报》称，伊朗不再相信欧洲能抵抗美国的制裁。美国宣布退出核协议后，欧洲大公司如西门子、空中客车、道达尔等纷纷从伊朗退出。路透社6日称，为反击美国的制裁，欧盟执委会当天将表决一份提案，鼓励欧洲投资银行在伊朗开展业务，但由于欧洲投资银行主要向美国市场筹资，因此该银行内部对欧盟执委会的提案感到不满，认为提案可能危及其达数十亿美元的融资计划。报道称，欧洲投资银行“非常了解美国制裁对自身业务的危害”。
对于欧洲公开呼吁美国不要制裁与伊朗做生意的欧洲公司，美国财政部负责反恐和金融情报的副部长曼德尔克回应称，欧洲盟国强化其金融体系并鼓励本国公司对外投资时应小心，确保不要“资助伊朗在中东的邪恶活动”。曼德尔克警告称，“伊朗将欺骗你们的公司，破坏金融系统的稳定，并让你们的公司和机制面临遭受我们严厉制裁的风险。”
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