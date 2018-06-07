莫迪誓言4年后消灭一次性塑料：让印度景点无垃圾

英国《卫报》6日报道称，印度总理莫迪誓言在2022年消灭所有一次性塑料。国家还将推出一项针对海洋垃圾的运动，并承诺让印度的100个国家古迹更加清洁，成为“无垃圾景点”。
报道称，莫迪的承诺可谓是全球最雄心勃勃的“灭塑”行动了。此举旨在彻底阻止印度这个拥有13亿人口、经济增长最快经济体的塑料污染。“今天我们做出的选择将决定我们的未来”，莫迪5日在出席世界环境日庆祝活动时表示。“这个抉择并不容易，但通过提高意识、技术和真正的全球伙伴关系，我相信我们做出了正确选择。让我们联合起来，共同打败塑料污染，让这个星球变得更加美好。”
联合国5日发布了一份最新报告，该报告记录了50个正在采取有意义行动以遏制海洋塑料污染的国家：肯尼亚禁止使用塑料袋；斯里兰卡使用聚苯乙烯泡沫塑料；中国使用可生物降解的塑料袋；英国用税收削减使用一次性塑料袋等。报告称，每年有数百万吨塑料进入海洋，导致鲸及其他海洋生物窒息而死。塑料污染已经遍布全球，从最偏远的海岛到瑞士的高峰。不仅如此，微塑料现在甚至出现在自来水和人类食品中，对身体健康造成了很大的损害。
联合国环境部负责人埃里克·索尔海姆5日表示：“毫无疑问，我们处在一场塑料灾难的边缘。”但他赞扬了印度的倡议：“他们已经表明，政治运动变成了实际行动，可以激发世界并引起真正的变化。”印度还承诺让印度的100个国家古迹更加清洁，包括泰姬陵。
莫迪说；“环境恶化伤害最大的是弱势群体。每个人都有责任确保物质繁荣不危及我们的环境。”为了与“塑料污染”作斗争，印度也是蛮拼的——2016年，印度政府下令禁止使用厚度小于50微米的聚乙烯塑料袋；甚至有印度公司发明了可食用的塑料袋，在全国发起了“吃垃圾救地球”的倡议。
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