辱骂殴打员工多年 大韩航空会长夫人获释引众怒

台媒称，首尔法院5日驳回检察官申请，裁定不拘捕被控多起攻击罪名的大韩航空会长赵亮镐的夫人李明姬（音），引发众怒，更招来网友讽刺法院是“财阀的傀儡”。
台湾“中央社”6月5日援引法新社报道称，首尔中央地方法院驳回对大韩航空会长赵亮镐夫人李明姬的拘捕令申请，警方已将她释放。
报道称，李明姬两名爱女都在大韩航空任管理职，姐妹俩先前因“坚果门”和“砸水”耍脾气，在网络上引发轩然大波。
报道称，赵亮镐事后发布道歉声明，为女儿的“幼稚”行为赔不是，并解除两人管理要职。
报道称，有关当局自此对这家人虐待员工、走私及违反移民法规等指控展开一连串正式调查。
报道指出，69岁的李明姬被控对家中司机和管家动粗，还对翻修她家和建造大韩航空旗下饭店的工人施暴，虐待行径包括吼叫、咒骂、掌掴、用脚踢人、甚至拿剪刀丢人。
据报道，韩国警方已取得10多名证人证词，他们表示希望追究李明姬责任。
报道称，由于法院说，李明姬潜逃或试图摧毁证据的风险不高，且起诉罪名有争议，因此驳回拘捕令申请。
网络上对法院的裁定骂声一片，有留言写道：“法官，如果李名熙诅咒你、向你丢剪刀，你还会驳回申请吗？”引来1000多名网友点赞。
报道称，青瓦台网站也涌入大批盛怒回应，其中一则写着：“法院成了财阀的傀儡！”
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