美拟大幅削减非洲反恐部队 将战略重点转向俄中

美国《纽约时报》网站6月4日报道称，军事官员们称，五角大楼对美国精英突击任务的全面评估，可能导致大幅削减美国在非洲的特种作战部队。
近几周，国防部长吉姆·马蒂斯下令，在2017年秋天尼日尔发生的伏击事件导致四名美军士兵丧生后，对分布在全世界的特种作战部队进行评估，评估可能导致未来三年将非洲的反恐部队削减一半。
这一评估是国防部一项战略的副产品，该战略的重点是打击俄罗斯和中国日益构成的威胁。
美国在全世界有7300多名特种作战部队士兵执行任务，其中许多在也门、利比亚、索马里和其他热点地区打击恐怖分子。佛罗里达州坦帕的特种作战司令部，近年来也恢复了重要的新任务，例如带头打击大规模杀伤性武器。
五角大楼官员说，马蒂斯和参谋长联席会议主席约瑟夫·邓福德担心，突击部队太分散了。
上月五角大楼对尼日尔袭击的调查，暴露了突击部队存在冒险风气。据两名没有透露姓名的国防部官员称，这加速了马蒂斯决定放弃一些在非洲的反恐任务，而把重点放在全球大国上。
正如特朗普政府1月份公布的国防战略所概括的，这些可能的变化是把重点转向俄罗斯和中国日益增强的威胁过渡时期的内容。
几乎10年前，有近1.3万名美军特种作战部队士兵部署在全球执行任务，但很大一部分参与了伊拉克和阿富汗冲突。当前，约7300名突击部队士兵在92个国家作战。据特种作战司令部称，其中约一半驻扎在中东和南亚以外地区。
其中约1200人在非洲执行任务，他们最有可能面临立即裁军。非洲司令部曾接受询问，如果在18个月内将突击部队人数削减25%，在三年内削减50%，他们将如何执行非洲的反恐任务。
根据非洲司令部特种作战部门的数据，将保留约700人——与2014年的数字大致相同。
其中一些士兵可能会被安排针对俄罗斯或中国的任务。官员们说，或者他们可能会被轮换部署，缓解多次派往国外的非洲特种部队的压力。
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