伊朗最高领袖下令准备恢复铀浓缩能力

外媒称，伊朗最高领袖哈梅内伊已经下令伊朗原子能组织，毫不拖延地为恢复19万“分离功单位”的铀浓缩能力做准备。
据伊朗新闻电视台网站6月4日报道，哈梅内伊是在德黑兰南部举行的一个活动上发布这一命令的。这个活动是为了纪念伊朗前最高领袖霍梅尼逝世29周年。哈梅内伊还谈到了正式名称为《联合全面行动计划》的伊朗核协议。
他说：“从它们的言论看，一些欧洲国家期望伊朗既忍受制裁，又放弃它的核活动，并继续遵从对其核计划的各项限制。我要告诉这些国家的政府，这个糟糕的梦永远不会成真。”
哈梅内伊强调，伊朗不可能容忍既受到制裁、又被置于“核监护”中。他下令伊朗原子能组织从5日起迅速采取措施，为在伊朗核协议框架内恢复铀浓缩做准备，并采取其他一些初步措施。
另据路透社6月4日报道，伊朗最高领袖哈梅内伊4日说，伊朗将对所有攻击作出严厉反应，而西方限制伊朗导弹计划的要求是一个“永远不会成真的梦”。
伊朗最高领袖哈梅内伊已经下令伊朗原子能组织，毫不拖延地为恢复19万“分离功单位”的铀浓缩能力做准备。自美国总统特朗普宣布退出伊朗核协议以来，伊朗与西方之间的紧张关系再次加剧。
报道称，伊朗核协议的欧洲签约国正仓促采取行动以挽救该协议。它们认为，这个协议对于阻止伊朗核武计划是至关重要的。它们试图保护同伊朗的贸易免受美国制裁的影响，并劝阻德黑兰不要放弃该协议。
在该协议之下，伊朗限制了它备受争议的核项目，从而使大部分国际制裁得以解除。
报道称，特朗普的要求之一是重新进行谈判，以控制伊朗的弹道导弹计划。该计划没有包括在现有的核协议之中。欧洲盟友原则上支持特朗普的这一要求。
哈梅内伊再次表示，这是不可协商的。他在一次电视讲话中说：“一些欧洲人正在谈论限制我们的防御性导弹计划。我要告诉欧洲人，限制我们的导弹计划是一个永远不会成真的梦。”
特朗普还说，2015年达成的核协议没有涉及2025年之后的伊朗核计划，以及它在也门与叙利亚冲突中发挥的作用。一些欧洲国家有着同特朗普同样的关切，并希望同伊朗进行更广泛的会谈，以处理这些问题。
哈梅内伊在一个集会上说：“我们的敌人已经对我们发动了经济和心理战，新的美国制裁就是其中的一部分。”
哈梅内伊说：“如果受到敌人攻击，德黑兰将十倍奉还……敌人们不希望本地区出现一个独立的伊朗……我们将继续支持受压迫的国家。”
他说，伊朗无意限制它在中东的影响力。他敦促中东地区的年轻人起来反抗美国的压迫。
此外据路透社6月5日报道，伊朗原子能组织发言人贝赫鲁兹·卡迈勒万迪在接受伊朗学生通讯社采访时称，伊朗5日向设在维也纳的国际原子能机构通报，伊朗将启动提高该国铀浓缩能力的进程。
卡迈勒万迪说：“在一封将提交给国际原子能机构的信函中，伊朗宣布提高生产六氟化铀能力的进程将于周二开始。”
伊朗最高领袖哈梅内伊4日表示，他已经下令为提高铀浓缩能力做准备，以防伊朗核协议宣告破裂。
又据法新社6月4日报道，国际原子能机构负责人4日呼吁伊朗，在核查方面开展“及时和积极的合作”。
报道称，美国总统特朗普5月决定退出伊朗核协议的举动为该协议的未来带来了不确定性。国际原子能机构总干事天野之弥称，该机构获准进入其在伊朗需要访问的所有地点，而且“伊朗正在履行其与核相关的承诺”。
天野之弥说：“在某些情况下，伊朗还有为我们提供更积极和更及时访问的空间。”
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