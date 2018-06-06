委内瑞拉称已“自愿退出”美洲国家组织

西媒称，“利马集团”的14个成员国和美国6月4日推动一项决议，旨在启动停止委内瑞拉的美洲国家组织成员国资格的程序。委内瑞拉称这是“荒唐可笑”的做法，因为委内瑞拉基本上已经自愿退出该组织。
据埃菲社6月4日报道，美洲国家组织大会于4日和5日在其华盛顿总部召开。
大会4日批准将“委内瑞拉局势”列入其主要议程。而在幕后，美国和“利马集团”成员国就推动停止委内瑞拉的美洲国家组织成员国资格达成了共识。
4日公布的这份决议草案谴责了委内瑞拉于5月20日举行的大选。决议草案还提出了召开美洲国家组织特别大会的可能性，特别大会将就停止委内瑞拉的成员国资格进行投票表决。
报道称，如果该决议草案获得通过，只要特别大会上的赞成票达到24票，即美洲国家组织超过三分之二的成员表示赞成，就将启动停止委内瑞拉成员国资格的程序。
两位外交消息人士表示，该决议草案的推动者目前已经获得18个成员国的支持，还需要进一步争取更多的支持。
据其他外交消息人士透露，已经表示支持该草案的国家包括牙买加、巴哈马、巴巴多斯、美国以及“利马集团”的14个成员国。
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