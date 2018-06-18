美国囚犯被押送途中抢枪袭警 两名警员中枪身亡

15 日，美国堪萨斯州发生犯人袭警事件。这名囚犯在被送往法庭的路上，突然抢去其中 1 名警员的枪，并开枪射向 2 人。两名警员先后身亡，囚犯也受伤，正在医院接受救治。

据美联社报道，枪击事件发生在堪萨斯州怀恩多特县法庭后面的入口处，囚犯下车后，突然抢走了一名警员的枪，并向押送他的两名警员开枪，其中一名警员中枪不久后身亡，另外一名女警员于 16 日在医院死亡。

据悉，这名囚犯也中枪，正在医院接受手术。堪萨斯市警长齐格勒 16 日在发布会上称，这名囚犯目前状况良好。齐格勒并未公布枪击现场细节，称两名警员都是 “ 按照正确的程序 ” 操作。

怀恩多特县发言人白里夫介绍说，中枪后不久身亡的男性警员已工作 7 年， 35 岁，有两个孩子，而另外一名女性警员于当地时间 16 日早上在医院死亡， 44 岁，有三个孩子。 16 日晚上 8 点，警局将为两名警员举办烛光守夜祈祷活动。





另据福克斯电视台报道，囚犯菲尔德曾多次受谋杀和毒品交易等指控。 2015 年，菲尔德被控一级谋杀，在堪萨斯州陆上公园市枪杀了一名 22 岁的女子。但该案经过两次庭审未下判决。 2017 年，菲尔德再次被控谋杀，案件发生于菲尔德在上次谋杀的第二次庭审后。随后他被关押在密苏里州杰克逊县监狱。不过，因他仍然在怀恩多特县法律系统管辖下，所以需要被押送至堪萨斯州的法庭。

此前被枪杀女子的母亲在接受采访时表示：

“

不管他是因为什么进监狱，我只是希望他不要出现在大街上。我认为这是一个坏人，需要被带走。

”

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