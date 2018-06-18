美国解冻660万美元经费 或再次军事介入叙利亚

据《今日俄罗斯》网站 6 月 15 日报道称，美国政府已经解冻了支持 “ 白头盔 ” 组织的 660 万美元经费，用于维持其 “ 关键活动 ” 。此前美国政府一度冻结了向白头盔支付的政府款项。有反战人士认为这可能意味着美国正需要该组织的宣传活动为美国再次军事介入叙利亚制造借口。





据美国 CBS 新闻报道，当地时间 6 月 14 日，美国总统特朗普授权美国国务院向 “ 白头盔 ” 组织提供 660 万美元经费，用于维持其 “ 关键活动 ” ，当然这相比被特朗普政府冻结的 2 亿美元 “ 叙利亚恢复稳定经费 ” 实在是九牛一毛。

据观察者网此前报道，特朗普政府于今年 3 月底冻结了 “ 叙利亚恢复稳定经费 ” ，该项目不但包括了援助 “ 白头盔 ” 组织的资金，同时也包括了清除遗留爆炸物、恢复电力、重建学校、以及水利工程等项目所需的款项。

连续几个星期收不到美国政府资金曾引起了白头盔组织的忧虑，因为这意味着他们的进账经费减少了三分之一。而此次 660 万美元的到账对该组织来说无疑是个好消息，虽然不能确定被冻结的 2 亿资金会很快解冻，但美国政府并没有完全将 “ 白头盔 ” 弃之不顾。

美国国务院新闻发言人就此事发表声明，赞扬了 “ 白头盔 ” 组织在叙利亚拯救 10 万人姓名的英勇行为。虽然按照白头盔自己的估计，他们目前拯救了大约 7 万人。

最近到访过叙利亚的独立记者瓦内萨 · 比丽向《今日俄罗斯》表示，美国政府从未打算真正切断对 “ 白头盔 ” 的资金支持，冻结 “ 叙利亚恢复稳定经费 ” 只意味着可以向白头盔提供更加多样化的支持方式。

而反战活动人士麦克 · 拉迪则向《今日俄罗斯》表达了担忧，他认为 “ 白头盔 ” 组织在制造假的宣传照片和宣传视频方面非常成功，以至于美国还是要依赖他们来为下一次导弹袭击甚至是全面入侵提供借口。





“ 白头盔 ” 组织，被正式称为 “ 叙利亚民防组织 ” （ Syrian Civil Defense ）。是一个亲叙利亚反对派的民间组织，该组织经常在反对派控制区活动，包括但不限于近期被叙利亚政府解放的东古塔，伊德利卜，北霍姆斯以及阿勒颇等地。

该组织一直被叙利亚当局指责拍摄虚假视频抹黑攻击叙利亚政府军，并为给欧美介入提供借口。该组织于 4 月 8 日最早通报了杜马镇的化学武器袭击事件，该事件最终被特朗普当局用作借口发动了 4 月 13 日针对叙利亚的巡航导弹打击。

俄罗斯

4

月

27

日将出现在

“

白头盔

”

杜马镇化学武器袭击视频中的

“

受害者

”——11

岁小男孩哈桑

·

迪布（

Hassan Diab

）与当地医院工作人员带到了海牙国际禁止化学武器组织总部。在那里，哈桑

·

迪布向记者证明，

“

白头盔

”

组织所报告的化学武器袭击事件是

“

表演的

”

。

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