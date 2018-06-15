与欧盟“共斗”特朗普？日本要求参加WTO对美磋商

日媒称， 14 日获悉，围绕美国发动的钢铁进口限制，日本政府请求作为第三国参加欧盟向世界贸易组织（ WTO ）要求设置的双边磋商，已于 8 日向 WTO 传达了参加意向。若美国同意，





预计日本也可以参加，能够旁听美欧的讨论、收集信息。





据共同社 6 月 14 日报道，双边磋商是 WTO 争端解决程序的一环，欧盟 1 日启动了起诉美国的程序，若磋商失败，将移交给相当于法院一审的争端解决专家组。日本财务相麻生太郎为出席国际会议访问加拿大时， 1 日关于向 WTO 提起诉讼的程序谈到 “ 现阶段尚未决定，但正在准备 ” ，透露政府今后拟探讨包括起诉在内的对抗措施。





日本政府将调查美商务部今后公布的按品种分类排除在适用对象外的产品，分析对日本的影响。还考虑到 7 月开始新一轮日美贸易磋商的讨论，将研究应对方针。





报道表示，日本出于反对进口限制的立场展现出与欧盟 “ 共斗 ” 的姿态，或意在制约还考虑限制汽车进口等保护主义色彩强烈的特朗普政府。





报道称，此外，加拿大及墨西哥也要求与美国进行双边磋商，日本也传达了参加这些磋商的意向。

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