研究发现高血压会增加痴呆风险

美媒称，本周公布的两项研究结果表明，中年人血压较高与包括痴呆在内的神经损伤风险较大有关联。





据合众国际社 6 月 13 日报道，欧洲的研究人员称，血压较高的人（包括低于高血压标准的人）患痴呆的风险会增加。意大利的研究人员在磁共振成像（ MRI ）扫描中成功证明了血压较高对神经的损伤，这可能尚属首次。





报道称，先前的研究已经认定高血压是能导致渐进性器官损伤的慢性疾病。另有研究发现，大多数阿尔茨海默病和相关痴呆与遗传无关，而与长期受血管病风险因素影响有关。





报道还称，但痴呆通常只有在症状相当明显时才能确诊，那时就太晚了，已经无法逆转神经退行过程。





在 6 月 12 日发表在英国《欧洲心脏病学杂志》双月刊上的一篇报告中，研究人员分析了有关方面在 1985 年、 1991 年、 1997 年和 2003 年收集的 8639 名公务员的数据。





研究人员发现， 50 岁的人若收缩压在 130 毫米汞柱以上，那么患痴呆的风险就会比血压较低的同龄人高 45% 。他们说，这一点不受其他心脏或血管相关问题的影响。 60 岁至 70 岁人群中没有显现出高血压与痴呆之间的关联。





报道称，除了这项研究之外，罗马大学的研究人员朱塞佩 · 伦博博士还牵头研究了意大利高血压协会高血压地区研究中心收治的 40 岁至 65 岁人群的 MRI 扫描数据。研究结果载于周一出版的英国《心血管研究》双月刊。





报道还称，研究人员希望发现高血压患者大脑白质微结构变化的一切具体特征，那些变化与相关认知功能受损有关。





他们发现，高血压患者的三个特定白质纤维束上有显著变化。此外，高血压患者在认知测试中的表现也明显较差，包括域处理速度、记忆和相关学习任务。





报道称，总的来说， MRI 检测到的白质纤维束痕迹是高血压患者神经损伤的早期迹象，那是常规神经成像技术无法检测到的。





报道还称，两项研究的参与者都表示需要开展进一步的研究，尤其是要确定一个不会导致痴呆风险上升的理想血压水平。但他们强调最好保持一定水平的健康血压。

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