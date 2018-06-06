美媒:中方提议采购700亿产品 但美需放弃关税威胁

据美国《华尔街日报》5日报道，在上周末北京举行的中美经贸磋商中，中方提议从美国采购近700亿美元农产品和能源产品，前提是特朗普政府放弃对中国的关税威胁。
报道援引知情人士的话说，中方向美方代表团陈述了中国企业购买更多美国大豆、玉米、天然气、原油、煤炭等农产品和能源产品的一揽子计划，中美官员估计这份采购计划在第一年的价值接近700亿美元。
报道说，中方在谈判过程中明确告知美国商务部长罗斯，如果特朗普政府继续推进对500亿美元中国商品的加征关税计划，上述采购提议不会生效。知情人士还表示，相关谈判成果细节仍有待双方确认，可能还需要双方后续谈判。
中方在结束最近一轮中美经贸磋商后表示，双方就落实两国在华盛顿的共识，在农业、能源等多个领域进行了良好沟通，取得了积极的、具体的进展，相关细节有待双方最终确认。为了满足人民群众日益增长的美好生活需要，满足经济高质量发展的要求，中国愿意从包括美国在内的世界各国增加进口，这对两国人民和全世界都有益处。中美之间达成的成果，都应基于双方相向而行、不打贸易战这一前提。如果美方出台包括加征关税在内的贸易制裁措施，双方谈判达成的所有经贸成果将不会生效。（新华社）
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