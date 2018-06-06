拜耳筹巨资收购孟山都 20年来德国公司最大跨国收购案

英媒称，制药和化学品生产集团拜耳宣布筹资60亿欧元（约合70亿美元），用于收购孟山都公司。该收购案价值660亿美元，上周刚刚清除了监管方面的最后一个重大障碍。
据英国《金融时报》网站6月3日报道，此次并购将产生世界上最大的种子和杀虫剂制造商。根据2017年的数据，这两家公司合并后销售额将达到约200亿欧元。
由于针对该收购案进行的多项反垄断调查，孟山都减少了负债，使得筹资额比拜耳最初计划的要少。除此以外，拜耳通过出售其持有的塑料生产商科思创公司的股票获得的资金比原本预想的要多。
拜耳3日宣布将面向现有投资者发行近7500万份新股，每股价值81欧元，现有投资者每拥有23股可以购买2份新股，这将给拜耳带来60亿欧元的资金。
拜耳公司总裁维尔纳·鲍曼称，这是“收购孟山都资金的重要组成部分，同时也是与此次收购有关的最后一次股票方面的举措”。
就在发表该通告的5天前，美国司法部批准了孟山都收购案，消除了该收购案的最后一个重大障碍。该收购案将成为戴姆勒-奔驰1998年以386亿美元收购克莱斯勒之后最大的德国公司收购外国公司案例。
作为美国司法部批准的条件之一，拜耳必须将价值90亿美元的资产剥离给德国化学品公司巴斯夫。据美国司法部一位高官称，这是“美国历史上针对收购案提出的规模最大的剥离要求”。
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