适度石油增产达成一致 俄探讨与欧佩克成立新卡特尔

外媒称，一如预期，石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国在23日的会议上确定下半年每天增产100万桶石油，且有可能9月将再次调整这一幅度。
据塔斯社维也纳6月23日报道，俄罗斯能源部长亚历山大·诺瓦克对记者透露，在放松限制的框架下，俄每天可能增产17万至18万桶，甚至20万桶。
但比有关俄产量的评论更具轰动性的消息是，该国可能作为观察员加入欧佩克。沙特能源大臣作出了相关表态。他说：“我们邀请俄罗斯担任观察员，希望它能研究并递交申请。我可以向你们保证，其他欧佩克成员对此只会感到高兴。”
诺瓦克指出，观察员地位不会带来义务，但允许“参与讨论和交换信息”。同时，长期成员资格暂不在俄考虑之列。
此外，俄罗斯与欧佩克将在未来三个月制定决议草案，以成立新组织的形式实现相互关系机制化。与欧佩克一样，该组织将可就调节石油市场作出决定，成员国将具有同等发言权。
诺瓦克表示，类似欧佩克的机构将设自己的秘书处。但欧佩克这个组织不会消失。新机构不会被称为欧佩克+，其名称还在研究之中。组建新卡特尔的决定多半会在12月3日至4日在维也纳举行的下次会议上作出。
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