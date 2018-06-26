美防长“关键时刻”访华 美媒：中美直面多项棘手议题

美媒称，美国国防部长吉姆·马蒂斯本周将访问北京，这是特朗普政府的国防部长首次访问中国。
据美联社6月24日电报道，马蒂斯此行凸显出美国与其在东亚的主要对手彼此接触的必要性，尽管它们之间的分歧和相互猜疑越来越突出。
报道认为，马蒂斯之行正值两国关系的困难时期，以下是两国间一些棘手的问题：
南海
在马蒂斯与中国官员的磋商中，南海问题可能将是议事日程的首要话题。马蒂斯本月早些时候说：“可以说，如果中国不找到一条与所有利益相关国进行更多合作的途径，那么它就会面临后果。”五角大楼上月撤销了对中国参加一次大规模多国海军演习的邀请，称这是对南海军事化的“初步回应”。
朝鲜半岛
当美国总统特朗普在与朝鲜最高领导人金正恩的会晤中宣布美国将暂停中国和朝鲜一直反对的美韩联合军演时，中国被认为取得了一场重大胜利。据信，马蒂斯和韩国都对此决定感到措手不及。美国和韩国官员现在把这一承诺视为有助于推进与朝鲜的核谈判。中国欢迎这一举动。特朗普此前说，“全面无核化”“已经开始启动”。不过，马蒂斯6月20日被问到他是否看到朝鲜已经开始采取措施实现无核化时说：“我不知道有什么措施。显然，我们正处在这个过程的最开端。”
台湾问题的争议
中国对美国与台湾接触的抱怨越来越多，因为美国试图加强与台湾的交流，并向其出售更多武器。马蒂斯很可能会听到对此更强烈的抱怨，因为特朗普今年签署了鼓励双方高层互访的所谓“台湾旅行法”，而且国防部同意美国承包商向台湾武装部队提供其所寻求的柴电潜艇技术。美国政府去年还批准了一项价值14亿美元的对台军售计划，尽管为了安抚北京方面，美国并没有同意提供台湾领导层想要的一切。
特朗普的“太空部队”呼吁
特朗普此前宣布他指示五角大楼设立新的“太空部队”，这引起了中国的关注，并可能成为这次北京访问讨论的内容之一。虽然自1969年的月球登陆以来，美国在太空发展中一直占主导地位，但中国正在取得长足进步，而俄罗斯正在衰落。
解放军的海外活动
除了加强在南海的存在外，中国人民解放军还扩大了在美国及其盟友传统上占据支配地位的地区的影响力。最引人注目的是，中国去年在吉布提建立了第一个海外军事基地，与美国等一些国家一样在这个非洲之角国家设立了军事设施。
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