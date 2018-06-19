日刊文章：欧洲纠结“自主外交”能走多远

日本《外交》双月刊 5/6 月号刊载题为《站在十字路口的美欧关系及欧洲的 “ 自主性 ” 探索》的文章称，越来越多的观点认为欧洲应与政策和价值观不同的美国保持距离，提高自主性。不过，美国在多大程度上承认欧洲的自主还是个很大问题。





文章称，美欧关系正处于十字路口。关于严重程度，虽然评价不一，但有一点是确定无疑的，那就是当前事态最大的直接诱因是美国特朗普政府的诞生。而且这个 “ 特朗普冲击波 ” 是在欧元危机、移民难民危机、英国脱欧、接二连三的恐怖袭击事件、各国民粹主义抬头等欧洲已经面临危机和课题的背景下发生的。简直是雪上加霜。





欧洲对待特朗普态度不同





文章称，要理解当前美欧关系，避不开的一点是欧洲主流派对特朗普总统的厌恶感。这虽然是基于政治意识形态和价值观以及政策的差异，但在很多情况下这种厌恶几乎已经变成生理性的。





文章称，在很多西欧国家，反主流、反建制等民粹主义势力的抬头成为内政上的重大担忧事项，对 “ 特朗普现象 ” 蔓延至本国绷紧了神经。特朗普政府的诞生并非只是大西洋彼岸其他国家的事情，而是直接关系到本国内政的威胁。同时，由于国民的反特朗普情绪很强烈，因此无论外交姿态，还是执政上的战术，宣传与特朗普总统的亲密关系都会面临很高的风险。比如，对于在去年 9 月联邦议会选举中议席数减少、花费半年时间谈判联合执政、内政上弱化的德国默克尔政府来说，可以活动的空间比较有限。





文章认为，在中东欧国家，例如波兰和匈牙利，出现了与特朗普政府方向性重合的现象，比如排斥移民等排外主义主张、强权政治手法等。因此，中东欧国家反特朗普情绪与传统西欧国家相比就低一些。另外，特朗普政府要求北约国家增加国防预算的施压，对于面临俄罗斯威胁的波罗的海国家和波兰来说是利好消息。比如，如果德国进一步参与安全保障，那正是这些国家所希望的。





增加国防预算要求难实现





文章称，在大选期间，特朗普作为候选人就多次发表 “ 北约里有很多国家没有支付会费 ”“ 北约已经过时 ” 等言论，就任后也一直要求付会费，去年 5 月首次访问北约时，他没有表示美国要遵守规定集体防御这一同盟根本的北约第五条，给欧洲带来了冲击。





文章称，然而，实际上，特朗普政府为了对抗俄罗斯的威胁，按原计划推进始自奥巴马前政府的美军部队在波兰实施常驻，扩大了对强化北约防卫态势的贡献。





文章称，尽管如此，美欧间围绕分担负担的问题仍然是残留的火种。特朗普政府强烈要求国防预算支出要达到国内生产总值（ GDP ）的 2% 。





文章称，实际上，除美国以外的北约国家（包括加拿大，主要是欧洲国家）的国防预算，在财政危机结束、俄罗斯威胁增大的 2015 年以后，已经连续三年增加， 2017 年增加近 5% 。加之 “ 特朗普因素 ” ，包括德国（ 2017 年国防预算占 GDP 比例为 1.24% ）在内，很多国家已经相继表示增加国防预算。然而，像德国这样原本预算就很多的国家，因为经济形势好， GDP 增长率高，要实现国防预算占 2% 的目标，从现实情况看是很困难的。





文章认为，当前虽然可以说 “ 正在努力 ” ，以此来缓解美国的压力，但一直拖下去肯定是不行的。而且，对欧洲国家增加国防预算的要求并非到了特朗普政府才开始，美国国内的焦虑情绪越来越高。





美对欧洲防卫自主很敏感





文章称，将视线转向欧盟内部，由于英国脱欧，欧盟 27 国的团结反而加强了。而且，英国在欧盟的影响力已经显著下降。





文章称，这种情况在英国一直采取慎重姿态的防卫合作方面尤为明显。在欧盟，防卫合作的机会正在增加。 2017 年末正式成立的与防卫合作有关的 “ 永久结构性合作 ” （ PESCO ）就是一个象征性的成果。 PESCO 是一个基于欧盟基本条约《里斯本条约》的规定，在拥有很强意愿和能力的各国间推进合作项目的机制，但此前因为英国的反对，一次都没有使用过。然而， 17 个项目如今已经进入实施阶段。





文章称，通过 PESCO 提升欧盟军事能力，符合特朗普政府分担负担的要求。然而，对于欧洲在防卫装备的开发、制造和采购方面提高自主性的方向性，特朗普政府内部已经出现担忧的声音。美国一方面要求欧洲分担负担，另一方面又对欧盟实施作战和防卫产业的自主性反应敏感。





文章认为，越来越多的观点认为欧洲应与政策和价值观不同的美国保持距离，提高自主性。

文章称，然而，这里面首先面临的一个问题是，结合军事层面来考虑，欧洲是否真的有意愿和能力负担该成本。仅靠欧洲来应对作为核大国的俄罗斯首先是不可能的，即使只考虑常规武器，没有美国的话要应对起来也是极其困难的。





文章称，其次，更本质的问题是不惜付出很大成本后，为了什么而自主。不只是现在，如果考虑到将来，现在放弃与美国的合作并非上策。





文章认为，另一方面，正如先前提到的那样，美国在多大程度上承认欧洲的自主还是个很大问题。





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