苹果因误导不允许第三方修理 被澳罚款900万澳元

苹果被澳大利亚联邦法院处以 900 万澳币的罚款，理由是苹果误导客户，使得客户认为如果 iOS 设备之前曾由第三方维修，苹果将不再对它们提供维修服务。

竞争监管机构在调查了苹果对消费者的投诉后，将苹果告上了法庭。此前，苹果公司曾对客户说，如果他们之前的设备被第三方维修人员修理过，他们无权修复或更换他们的故障设备。

澳大利亚竞争与消费者委员会（ ACCC ）周二发布的一份声明说，如果产品出现故障，客户根据澳大利亚消费者法有权获得维修或更换，有时甚至可以获得退款。

ACCC 于 2017 年 4 月对苹果提起法律诉讼，称其在消费者的质保权问题上误导消费者，如果有第三方对有缺陷的设备进行维修，就会习惯性地拒绝免费检查或修理。

这一行动是在消费者投诉 “ 错误 53” 导致他们的 iphone 和 ipad 在下载了苹果操作系统更新后无法使用后引发的。

ACCC 表示，苹果承认，在 2015 年 2 月至 2016 年 2 月期间，该公司向至少 275 名受到 “error 53” 影响的澳大利亚客户表示，如果他们的设备已被第三方修复，他们将不再有资格获得补救。

ACCC 专员 Sarah Court 说，苹果的陈述让消费者相信，他们会因为使用了第三方维修服务而被拒绝为他们的故障设备提供补救措施。

据澳大利亚联邦法院称，苹果拒绝对曾经由第三方维修过的设备提供维修服务，触犯了澳大利亚消费者保护法。

苹果公司已经提出赔偿

5000

名因

“error 53”

而被禁用的用户。苹果还向法庭表示，将在其网站上改进员工培训、审计有关保修和澳大利亚消费者法的信息，并改进系统和程序，以确保合规。

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