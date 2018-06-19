韩媒：特朗普与金正恩最早本周通话 美朝迎第二轮无核化谈判

韩媒称，美国总统特朗普和朝鲜最高领导人金正恩最早将在本周进行首次通话，启动美朝高级别会谈，推进 “6·12” 首脑会谈的后续谈判。美朝间的第二轮无核化谈判即将开启。





据韩国《朝鲜日报》网站 6 月 18 日报道，特朗普在 6 月 12 日与金正恩单独会谈的过程中，叫来白宫发言人桑德斯和劳动党中央委员会第一副部长金与正交换了电话号码。据悉，金正恩在接下来的会谈中表示： “ 全世界都知道拆除了我办公桌上核按钮的人是特朗普总统，他们应该尊敬您（特朗普）。 ”





华盛顿的外交消息人士称： “ 白宫国家安全委员会完成了通话的准备，等朝方来信号，马上就能通话。 ” 青瓦台核心人士表示： “ 美朝首脑能通过打电话彼此确认协议内容，是非常大的进展。 ”





报道称，在首脑间通话之外进行的高级别会谈，也预定马上推进。有观察人士认为，特朗普将进一步加快无核化的后续谈判。据悉，美方的国务卿蓬佩奥、朝方的劳动党中央委员会副委员长李洙墉和外务相李勇浩，最早将在本周内举行会谈。





报道称，高级别会谈的核心，在于制定首脑间协议中未包含的无核化初期措施和今后的时间表。废弃并运走朝鲜核武器与导弹的短期计划、特朗普任期内实现 “ 完全无核化 ” 的中期路线图将同时被讨论。





共同社报道说，美国计划马上制定朝鲜核武器和大规模杀伤性武器等的废弃对象目录。美国将在今后一个月内明确废弃对象，考虑在（特朗普任期内）最长两年半的时间里，实现完全无核化。

另

据韩联社 6 月 18 日报道，据韩国外交部 18 日消息，韩国外交部长官康京和当天与美国国务卿蓬佩奥通电话，就近期朝美首脑会谈及半岛终战问题等共同关心的问题深入交换意见。

报

道称，蓬佩奥在通话中详细介绍了美方有关 “ 特金会 ” 后续磋商筹备情况，康京和则介绍了近期韩朝将军级军事会谈结果等韩朝关系的进展。





双方还在通话中就通过彻底落实《板门店宣言》和朝美联合声明，争取实现半岛完全无核化、建立半岛永久和平机制的方案进行了探讨。





此外据韩联社 6 月 18 日报道，韩国外长康京和 18 日举行就职一周年记者会，就发表半岛终战宣言的时机表示，韩国政府的目标是争取年内推进，但具体时间和方式可灵活考虑。





康京和说，韩美正就此紧密磋商，朝美领导人也在讨论这个问题，美方的意志很明确。康京和介绍，当天她与美国国务卿蓬佩奥通电话，蓬佩奥希望尽快与朝方坐下来加紧商谈。





康京和说，在朝鲜采取实质性的无核化措施之前，需继续保持对朝制裁，这一点韩美立场相同。康京和还期待 8 月在新加坡举行的东盟地区论坛期间能与朝鲜外务相李勇浩会晤。





康京和强调，目前她正在与蓬佩奥随时联系，就局势发展共享信息，并就今后发展方向和具体方案密切合作。韩国外交部将努力维系目前宝贵的对话势头，为落实韩朝、朝美领导人达成的无核化、安全保障、半岛和平机制共识，实现和平与繁荣的半岛蓝图而努力。

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