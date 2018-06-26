想要延缓衰老？专家：“切掉”体内TXNIP

俄媒称，据美国“尤里卡警报”新闻网站报道，德国海德堡癌症研究中心的研究人员得出结论，为延缓人体衰老，必须“切掉”硫氧还蛋白互作蛋白（TXNIP）。
据俄新社6月21日报道，研究人员解释称，TXNIP控制人类和动物的寿命，TXNIP过剩会加速衰老。这种蛋白可破坏活性氧的平衡。活性氧增加将导致人体衰老。活性氧在免疫系统功能上同样起到重要作用。TXNIP可抑制硫氧还蛋白还原酶1，而这种酶能够中和过量的活性氧。
报道称，科学家决定进行检验，以确定人体在衰老过程中TXNIP的数量是否增加。为此他们对比了55岁以上中老年人和20岁至25岁年轻人的T淋巴细胞。结果是，中老年人的细胞生成更多TXNIP。在分析了人体其他细胞和组织以及研究了果蝇后，也得出了相似结论。
研究报告的一名合著者解释说：“生成更多TXNIP的果蝇平均寿命短得多，而TXNIP数量少的果蝇活得更长。”
科学家表示，研究证明TXNIP是衰老的关键调节物。
研究报告的主要作者彼得·克雷默表示，“科学家找到了数百种与衰老有关的基因。但想要延缓衰老，只要‘切掉’TXNIP就足矣”。
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