贸易摩擦或终结美经济增长势头

日媒称，许多专家认为，暂时还处于较好状态的美国经济将迎来顶点，景气周期也将迎来最终阶段。美国房地产市场已开始减速，贸易摩擦也将严重打击企业的生产活动。
据日本《富士产经商报》6月22日报道，美国经济今年第二季度继续保持良好增长状态，减税提高了消费者和企业的积极性。美国该季度实际国内生产总值（GDP）同比增长率或达4%，有望创下2014年以来的新高。20日，特朗普总统在明尼苏达州举办的活动上指出，GDP增长率能否达到4%左右，马上就见分晓。他非常自信地表示，美国经济应该会有更好的成绩。
但这种好状态很快结束的风险也在提高。由于供给受限和地价高涨，美国房地产市场难以进一步扩大。20日公布的5月住宅动工许可件数出人意料地大幅减少。万神殿宏观经济学研究公司首席经济学家伊恩·谢泼德森在报告中指出，5月住宅动工许可件数低于市场预期的原因不在于气候，而是反映出了新建住宅的销售情况，新建住宅销售数据已达市场周期的高峰值。
报道称，不安因素不光体现在住宅市场。由于未完成交货的订单增加和石油等商品价格上涨，制造业的状态也开始由过热转向降温，对金属产品征税也成为原因之一。特朗普还打算对上千亿美元的中国产品征税，美中处于贸易战的紧要关头。
如果一系列负面因素交织在一起，将给经济带来逆风。特朗普政府主张，美国经济状态较好的时候正是对中国等贸易对象加大施压力度的好时机。市场19日作出的判断并没有那么乐观。有经济学家指出，如果贸易问题长时间持续，则企业和消费者的前景都会变得凶险。
报道认为，美国经济的这一轮增长期即将进入第十个年头，通常处于在进一步提高水平上面临门槛的阶段。如果美国经济增速放缓，则与全世界逐渐失去增长势头的时间重合。
牛津经济咨询社分析师格雷戈里·达科表示，美国经济数据正接近峰值，发展势头将由此转衰。达科认为，经济本身正处于经济周期的尾声阶段，生产能力已接近最大值，也难以采取进口替代贸易战略，担心贸易摩擦的情绪在企业间蔓延，在这种情况下，贸易风险逐渐抬头。
美联储主席鲍威尔对特朗普政府的贸易政策对美国经济造成的影响心怀强烈警惕。20日，在欧洲中央银行在葡萄牙辛特拉主办的公开讨论会上，他指出，贸易政策的变化可能令人有必要对前景产生怀疑。
据报道，彭博社经济部一位经济学家指出，家庭收支和制造业相关调查结果显示，人们对贸易问题的担忧正逐渐凸显，如果这种声浪进一步高涨，则经济遭遇的逆风可能使年初实施的税制改革带来的正面影响一扫而空。
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