崔永元爆料忍很久了 传有军方背景的华谊兄弟遭当局调查

近日，中国央视前主持人崔永元丢出的艺人逃税黑幕风暴正横扫中国整个娱乐圈，最新消息传出，中国官方已经下手调查华谊兄弟。
对此，崔永元日前接受媒体采访时表示，听说上面本来就打算要调查艺人税务问题。据台湾联合新闻网6月8日报道，中国官方早就对娱乐圈被军方把持极为不满，现传出已下手调查具有军方背景、中国最大娱乐集团华谊兄弟。
报道称，华谊兄弟是《手机2》的制作公司，现由王中军、王中磊掌控，而王氏兄弟也属军人世家。 据了解，崔永元与导演冯小刚、编剧刘震云本是好友，但在2003年电影《手机》上映后反目，原因是崔不满电影剧情影射他有婚外情。然而冯、刘两人日前又要开拍《手机2》，崔决定爆料反击。
另外，此前在《中国影视巨头股价暴跌 被爆曾给范冰冰冯小刚白送钱》一文中就指出，冯小刚与华谊兄弟之间原本就有着紧密的利益捆绑。
崔永元的反击先由《手机2》主角范冰冰开始，其揭露范冰冰通过“阴阳合同”逃税，崔甚至扬言“有一抽屉合同”。
随后，崔永元遭到与范冰冰关系密切的军方人士下追杀令，而其任教的中国传媒大学也发声明表示关注崔永元的人身安全。 根据香港《苹果日报》报道，该军方人士徐勇凌是军人世家出身，也是范冰冰男友李晨执导电影《空天猎》的军事顾问。
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