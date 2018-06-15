印度总理寓所附近现UFO？网友：外星人也想看莫迪

近日，印度安全部门称，在印度总理莫迪位于新德里的住所附近发现有“不明飞行物”（UFO）盘旋。该事件一经公布，便在社交媒体上引发了国外网友的广泛讨论。
今日俄罗斯援引印度媒体报道称，该起事件于6月7日晚7点30分左右发生在印度新德里洛克·卡利安·玛格（Lok Kalyan Marg）的莫迪官邸附近，随后立刻引起了安全人员的密切关注，他们迅速对事发地区展开了调查。然而，调查结果并不理想，他们没能找到与“不明飞行物”有关的线索。
尽管调查人员没有找到太多线索，网友们却各出奇招，有的甚至脑洞大开，建议“外星人可以带莫迪去兜风”，甚至表示可以“让莫迪来一场‘外星之旅’”。
一位推特网友称，“6月7日UFO来到了莫迪的住所附近。他们会将莫迪带走吗？”另一位网友表示，“可能有‘火星人’想要近距离看一眼莫迪。”
还有网友这样形容莫迪：“他本身就像飞碟一样，因为没有人知道他什么时候去了哪儿，又是为了什么。”
也有网友提醒民众，“请那些穿紧身裤的女士远离总理的住所，因为她们有可能被发现并被当作未知物体，这很危险。”
据悉，类似事情此前也曾发生过。2017年9月17日，印度国会附近出现一个类似的圆形飞行物体，但调查人员最终也没能找到该“不明飞行物”的真相。
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