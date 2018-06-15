印度总理寓所附近现UFO？网友：外星人也想看莫迪

近日，印度安全部门称，在印度总理莫迪位于新德里的住所附近发现有 “ 不明飞行物 ” （ UFO ）盘旋。该事件一经公布，便在社交媒体上引发了国外网友的广泛讨论。





今日俄罗斯援引印度媒体报道称，该起事件于 6 月 7 日晚 7 点 30 分左右发生在印度新德里洛克 · 卡利安 · 玛格（ Lok Kalyan Marg ）的莫迪官邸附近，随后立刻引起了安全人员的密切关注，他们迅速对事发地区展开了调查。然而，调查结果并不理想，他们没能找到与 “ 不明飞行物 ” 有关的线索。

尽管调查人员没有找到太多线索，网友们却各出奇招，有的甚至脑洞大开，建议 “ 外星人可以带莫迪去兜风 ” ，甚至表示可以 “ 让莫迪来一场 ‘ 外星之旅 ’” 。

一位推特网友称， “6 月 7 日 UFO 来到了莫迪的住所附近。他们会将莫迪带走吗？ ” 另一位网友表示， “ 可能有 ‘ 火星人 ’ 想要近距离看一眼莫迪。 ”

还有网友这样形容莫迪： “ 他本身就像飞碟一样，因为没有人知道他什么时候去了哪儿，又是为了什么。 ”

也有网友提醒民众， “ 请那些穿紧身裤的女士远离总理的住所，因为她们有可能被发现并被当作未知物体，这很危险。 ”

据悉，类似事情此前也曾发生过。

2017

年

9

月

17

日，印度国会附近出现一个类似的圆形飞行物体，但调查人员最终也没能找到该

“

不明飞行物

”

的真相。

Twitter

sgnypost





