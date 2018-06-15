习近平称希望美国慎重妥善处理台湾、经贸摩擦等敏感问题

中国国家主席习近平周四会见美国国务卿蓬佩奥时表示，希望美方慎重妥善处理台湾、经贸摩擦等敏感问题，防止中美关系受到大的干扰；中方愿继续发挥积极、建设性作用，同包括美方在内的有关各方一道，推进半岛问题政治解决进程。





新华社报导援引习近平讲话称，中美双方要就重大国际地区和全球性问题加强沟通和协调，共同做世界和平建设者、国际秩序维护者。





“ 中美合作可以办成有利于两国和世界的大事，希望双方团队按照我同特朗普总统北京会晤达成的共识，加强沟通，增进互信，管控分歧，扩大合作，推动中美关系沿着正确轨道向前发展， ” 习近平称。





他表示，此次美国总统特朗普同朝鲜领导人金正恩实现历史性会晤并取得积极成果，这是半岛核问题政治解决进程的重要一步，中方向双方表示衷心祝贺。





习近平同时指出，半岛问题错综复杂，解决起来必然是一个循序渐进的过程。希望美朝双方坚持相互尊重、相向而行，继续为政治解决半岛问题作出不懈努力。





“ 中方坚定致力于半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题。中方愿继续发挥积极、建设性作用，同包括美方在内的有关各方一道，推进半岛问题政治解决进程。 ” 习近平表示。





他称，中美建交近 40 年来两国关系发展历程的重要启迪就是，要始终正确看待彼此战略意图，尊重和照顾彼此核心利益和重大关切。中方一直致力于同美国发展相互尊重、平等相待、互利共赢的合作关系。双方要加强高层交往及机制性对话，拓展各领域合作，扩大地方和人文交流，不断夯实两国关系基础。





蓬佩奥表示，美方重视发展对华关系，愿与中方加强沟通，处理好突出问题，深化各领域务实合作，并协力应对国际和地区挑战。美方赞赏中方在政治解决朝鲜半岛核问题方面发挥的重要作用，愿同中方共同努力，推动实现朝鲜半岛无核化和持久和平。





美国一政府官员周四表示，总统特朗普已决心要对中国商品课征

“

相当高的

”

关税；中国则警告称，美方若选择升高贸易紧张关系，中方准备好做出回应。（路透社）

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