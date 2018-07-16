印度议员强奸16岁少女 其父为讨公道被拘留打死





据英国《每日邮报》 13 号报道，印度执政党人民党的一位政客强奸了一名 16 岁少女。这名受害少女的父亲在伸张正义时，却遭到警方的拘留和毒打，最终伤重不治身亡。





近日，印度中央调查局（ CBI ）指控印度人民党成员库尔迪普 · 辛格 · 森加在 2017 年强奸了一名 16 岁少女。但事发当时，面对她家人的报案，警方却拒绝采取行动。她的父亲也因一直在追查她的案子，想为她讨回公道，结果被警方拘留和毒打，最终伤重不治身亡。而此事得以公布于众，是因为今年 4 月，在袭击事件发生近一年之后，投诉无门的受害少女企图在北方邦领导人、印度人民党坚定支持者阿提亚纳特家外自焚，，这才引起了首席部长的重视，他下令将这起案件移交至中央调查局进行调查。





森加尽管被起诉，但他显然毫无悔改之意，甚至还在电视上面带微笑地宣称法律会证明自己和家人的清白。身为印度总理莫迪所领导的人民党的邦议员，他一边参与立法，一边却如此无法无天。一时间，印度民愤四起，声讨声一片，强烈要求司法公正。

印度中央调查局的发言人阿布舍克 · 达耶尔表示，森加现已被正式指控犯有强奸罪、阴谋罪和儿童性侵犯罪。而森加的兄弟阿图尔 · 辛格 · 森加和其他四名帮凶则被指控涉嫌合伙谋杀女孩的父亲。









如今，尽管印度的强奸法已经进行了全面的改革，但大量的强奸、轮奸事件仍在不断发生。官方数据显示，印度每年有近 4 万起强奸案上报，而实际的数字会更高，因为有许多受害者由于担心得不到公正的判决，或担心遭到社会的歧视而选择沉默。





Twitter

sgnypost





