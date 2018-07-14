美国为省军费裁撤驻德美军？近半数德国人表示“慢走不送”

境外媒体称，在布鲁塞尔举行的北约峰会 7 月 12 日已落幕，从会前、会中，到会后，特朗普要求盟国提高军费的 GDP 占比、刻不容缓的强硬立场，造成峰会气氛诡谲紧张，不愿 “ 买单 ” 欧陆防卫多数支出的美军，可能因此裁撤海外基地的风声也不胫而走。然而据德新社民调，对于驻德美军撤离，几乎每两个德国人，就有一人表态赞成。





台湾联合新闻网 7 月 13 日综合外电报道称，美军自二战乃至冷战以来，为了防堵苏联，向海外全球 “ 前进部署 ” 。其中，德国因二战的纳粹历史、东西德分裂等历史因素，以及位处欧洲中心的地理位置，成为美军在欧洲的最大海外基地。





报道称，尽管自冷战终结后的 90 年代起，驻德美军已相对大幅裁撤，从冷战期间的 200 多个军事基地，减少至目前的 30 多个基地，但根据 2016 年美国国防部的数据，驻德美军仍有 34562 人，仅次于驻日的 38807 人，依然是美军境外驻扎的第二大本营。





在北约峰会之前，特朗普不断要求盟国应尽快提高对北约的国防支出，甚至传出华盛顿将砍断美军对北约盟国的军事援助以此要挟，其中，作为欧洲领头羊的德国尤其为特朗普所针对。





报道称，然而峰会当日，由德新社委托英国舆观调查公司的民调指出，假若驻德美军就此撤离联邦德国的国土， 42% 的德国人对此表达赞成； 37% 希望美军留下； 21% 没有意见。

报道称，相较于日本冲绳或者韩国，驻德美军及基地在德国当地遭受的反对声浪整体来说相对较低。





但是大批美军及其家眷形成 “ 小美国 ” ，在异乡 “ 美国化 ” （例如快餐店文化）、形成自给自足（甚至有大型购物中心）的 “ 美国城 ” 聚落后，与世隔绝并与地方经济形成断裂，人流与钱流也难以回流至地方，使得本就因历史因素多具反战心理的不少德国人，对美军基地反感。





而

7

月

12

日峰会后，北约盟国在为期

2

日的来回龃龉、召开紧急闭门会议后，再次

“

艰难地

”

确认先前的共识：在

2024

年前，盟国将对北约的国防支出提高至

GDP

的

2%

。然而据该民调，仅有

15%

的德国人对默克尔将军费支出提高至

2%

表示支持，甚至有

36%

的受访者认为，德国已经在国防军事上花费太多公款。

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