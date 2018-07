印度防长：美国法律管不了印度 仍将购买S400导弹

印度防长表示,美国法律管不了印度,与俄罗斯一项金额达 57 亿美元的军火交易已接近完成。

今日俄罗斯网站 7 月 14 日报道,印度明确告知美国,单边制裁威胁无法阻止其向俄罗斯采购 S-400 防空导弹系统。





印度国防部长尼马拉 • 西塔拉曼( Nirmala Sitharaman ) 13 日表示,已经告知美国国会代表团,美国法律并不是联合国法律,与印度无关。

她还强调, “ 我们与俄罗斯的国防合作关系已经持续了几十年 ” 。

西塔拉曼所说的这一法律,是指特朗普于 2017 年 8 月签署的《以制裁反击美国敌人法案》( Countering America‘s Adversaries Through Sanctions Act ,简称 CAATSA ),由于 “ 俄罗斯干预美国大选 ” ,该法案要求美国政府惩罚那些与俄罗斯国防部门进行重大交易的国家或组织。

西塔拉曼表示,购买 5 套 S-400 ,总价值达 57 亿美元的交易已接近完成( have almost come to conclusion ),在签署协议后,大约还需要两年半至四年的时间完全履行协议。





印度并不是唯一一个因计划购买俄罗斯 S-400 而受到美国制裁威胁的国家。土耳其正面临同样威胁,他们购买的 F-35 战机也可能延迟交付。

