俄军唯一航母接受全面改造 将于2021年上半年“归队”

《俄罗斯报》网站 7 月 25 日报道称，俄海军 “ 库兹涅佐夫海军元帅 ” 号航母的修理工作正在全速进行。俄联合造船公司与国防部今年 4 月签署了相关合同，完工后的航母将于 2021 年上半年回海军服役。





“ 小红星 ” 船舶维修中心总经理谢尔盖 · 马里切夫在接受塔斯社采访时介绍了航母改造后的变化、现代舰船改造特点及海军的未来面貌等方面的情况。





马里切夫说， “ 库兹涅佐夫海军元帅 ” 号航母的维修改造是一项浩大工程：计划对主动力装置进行大修；更换锅炉；修复主涡轮齿轮机组、动力隔舱、涡轮发电机、柴油发电机及制冷设备。为了取出并更换锅炉，需要拆开几乎半个舰身，飞行甲板上将安装重型起重机。除了费力耗时和把航母拆得 “ 不堪入目 ” 外，相关工作没有什么特殊困难。改造完成之后，谁也不会看出曾对航母 “ 开肠破肚 ” 。更换锅炉并改造动力装置之后，该航母的航行性能将有大幅提升。





对航母上各种设备的深度改造是同步进行的。为了不拖延工期，在确定哪些系统需要改造之前，对动力系统的更新工作将按既定计划进行。新设备上舰前的安装准备工作也在同时进行。





在完成航母主动力装置更新并将航母外形恢复原样之后，修理人员将开始安装海军司令部要求安装的一批新设备。所有系统调试与最后的 “ 磨合 ” 将在航母的试航和移交阶段进行。有意思的是，航母官兵在维修改造期间将留在舰上继续服役，并进行各项舰上训练。

“

库兹涅佐夫海军元帅

”

号是俄海军目前最大的军舰和唯一的航母。它隶属俄北方舰队，是俄海军旗舰。

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