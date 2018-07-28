日本民众欲阻止陆基“宙斯盾”部署 担心电磁辐射有害健康

日本《每日新闻》 7 月 26 日发表了题为《防卫省推迟陆基宙斯盾部署地调查招投标的报道》的报道。





防卫省 25 日宣布，将推迟为部署陆基 “ 宙斯盾 ” 系统开展的秋田县、山口县 2 个陆上自卫队演习场合适度调查招投标工作。当地自治体批评 “ 政府在部署计划和对周边民众影响的说明方面做得不够 ” ，要求防卫省在招投标前进行补充说明。关于陆基 “ 宙斯盾 ” 系统，引进的费用比防卫省原来的说明增加很多，在野党批评防卫省只重速度不重效果。





防卫省计划举行普通招标会，选择在秋田县新屋、山口县萩市等两地的 2 个演习场开展地质测量和调查的业者，但招标日期从 8 月 2 日推迟至 9 月 12 日。日本防卫相小野寺五典 24 日在会见记者时还称 “ 现阶段没有考虑推迟 ” ，但因顾及当地的反对声音，改变了方针。





防卫省 6 月向秋田县和山口县等相关自治体传达了部署计划。尽管也面向周边居民召开了说明会，防卫相小野寺五典为了寻求理解也进行了实地访问，但秋田县和萩市批评称 “ 具体计划不明了 ” 、 “ 没有消除不安情绪 ” 等，要求推迟招标会。居民除了对高功率雷达发出的电磁波（辐射）对人体产生的影响感到不安外，还质疑政府为何在美国与朝鲜对话氛围增强的情况下加快引进系统。





另一方面，关于引进费用，防卫省曾介绍说 “ 每套系统约 1000 亿日元（约 9 亿美元） ” ，但由于采用最新型雷达，两套系统费用增至 2500 亿日元左右，如果算上购买拦截导弹的费用，总金额还会飙升。





国民民主党共同代表玉木雄一郎

25

日称，朝鲜已经半年以上没有发射弹道导弹。而朝鲜发射弹道导弹是日本引进陆基

“

宙斯盾

”

系统的依据。他批评说：

“

不能轻易地引进必要性存疑的导弹防御系统。

”

Twitter

sgnypost





