    • 2018年7月28日

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    日本民众欲阻止陆基“宙斯盾”部署 担心电磁辐射有害健康

    星期六, 七月 28, 2018

    日本《每日新闻》726日发表了题为《防卫省推迟陆基宙斯盾部署地调查招投标的报道》的报道。

    防卫省25日宣布，将推迟为部署陆基宙斯盾系统开展的秋田县、山口县2个陆上自卫队演习场合适度调查招投标工作。当地自治体批评政府在部署计划和对周边民众影响的说明方面做得不够，要求防卫省在招投标前进行补充说明。关于陆基宙斯盾系统，引进的费用比防卫省原来的说明增加很多，在野党批评防卫省只重速度不重效果。

    防卫省计划举行普通招标会，选择在秋田县新屋、山口县萩市等两地的2个演习场开展地质测量和调查的业者，但招标日期从82日推迟至912日。日本防卫相小野寺五典24日在会见记者时还称现阶段没有考虑推迟，但因顾及当地的反对声音，改变了方针。

    防卫省6月向秋田县和山口县等相关自治体传达了部署计划。尽管也面向周边居民召开了说明会，防卫相小野寺五典为了寻求理解也进行了实地访问，但秋田县和萩市批评称具体计划不明了没有消除不安情绪等，要求推迟招标会。居民除了对高功率雷达发出的电磁波（辐射）对人体产生的影响感到不安外，还质疑政府为何在美国与朝鲜对话氛围增强的情况下加快引进系统。

    另一方面，关于引进费用，防卫省曾介绍说每套系统约1000亿日元（约9亿美元），但由于采用最新型雷达，两套系统费用增至2500亿日元左右，如果算上购买拦截导弹的费用，总金额还会飙升。

    国民民主党共同代表玉木雄一郎25日称，朝鲜已经半年以上没有发射弹道导弹。而朝鲜发射弹道导弹是日本引进陆基宙斯盾系统的依据。他批评说：不能轻易地引进必要性存疑的导弹防御系统。

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