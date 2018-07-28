日本民众欲阻止陆基“宙斯盾”部署 担心电磁辐射有害健康

日本《每日新闻》7月26日发表了题为《防卫省推迟陆基宙斯盾部署地调查招投标的报道》的报道。
防卫省25日宣布，将推迟为部署陆基“宙斯盾”系统开展的秋田县、山口县2个陆上自卫队演习场合适度调查招投标工作。当地自治体批评“政府在部署计划和对周边民众影响的说明方面做得不够”，要求防卫省在招投标前进行补充说明。关于陆基“宙斯盾”系统，引进的费用比防卫省原来的说明增加很多，在野党批评防卫省只重速度不重效果。
防卫省计划举行普通招标会，选择在秋田县新屋、山口县萩市等两地的2个演习场开展地质测量和调查的业者，但招标日期从8月2日推迟至9月12日。日本防卫相小野寺五典24日在会见记者时还称“现阶段没有考虑推迟”，但因顾及当地的反对声音，改变了方针。
防卫省6月向秋田县和山口县等相关自治体传达了部署计划。尽管也面向周边居民召开了说明会，防卫相小野寺五典为了寻求理解也进行了实地访问，但秋田县和萩市批评称“具体计划不明了”、“没有消除不安情绪”等，要求推迟招标会。居民除了对高功率雷达发出的电磁波（辐射）对人体产生的影响感到不安外，还质疑政府为何在美国与朝鲜对话氛围增强的情况下加快引进系统。
另一方面，关于引进费用，防卫省曾介绍说“每套系统约1000亿日元（约9亿美元）”，但由于采用最新型雷达，两套系统费用增至2500亿日元左右，如果算上购买拦截导弹的费用，总金额还会飙升。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost