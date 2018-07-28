俄储备结构变化大：大幅增持黄金 美债减少至最低水平

俄媒称，俄罗斯的黄金储备已经接近 2000 吨。今年上半年俄央行购买了约 106 吨黄金，占国际储备的比例达到创纪录的 18% 。同时，美国国债被大规模抛售。





据俄新社 7 月 25 日报道，俄目前的国际储备总额为 4600 亿美元，央行的目标是 5000 亿美元。近 10 年来，俄储备结构发生了重大变化：黄金的比例增加了 10 倍，美债则减少到最低水平。去美元化和减少相应储备的时机已经成熟。





在美国发起制裁、俄罗斯面临脱离国际结算体系的危险后，央行便果断行动起来。半年内，监管者把持有的美债减少到 150 亿美元。





报道称，转向其他资产、特别是黄金的战略非常明智。世界正在步入动荡的新阶段，地缘政治和贸易战令全球危机再度来袭的风险加剧。黄金是保值和对冲风险的工具。

报道称，美债和美元被认为是全世界流动性最强、最可靠的资产，但美国和其他国家央行滥发货币的行为令崩溃一触即发。





俄电子贸易公司货币战略分析师亚历山大 · 叶戈罗夫指出： “ 如果一些国家突然要求美国偿付所有债券，它们就会贬值。这是一座金字塔，种种迹象表明，美国永远无法还清自己的债务。使其有价值的只是信心而已。 ”





报道称，黄金为这种风险提供了保险。尽管其流动性略逊，而且可能升值或贬值，但如果美元体系崩溃，黄金不会跟着一起贬值。由于保留了在国际贸易中的支付功能，这种资产可以减轻对任何货币的依赖性。





报道称，今年

2

月，俄罗斯首次超过中国成为全球第五大黄金储备国。如果保持现在的增持速度，俄或在三年后成为世界第三大黄金储备国。

10

到

15

年后，俄黄金储备甚至将超过苏联时期创纪录的

2800

吨。

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