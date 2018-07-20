美方指习近平阻止中美达成避免贸易战协定 中方：假的！

综合讯，中国星期四就美国白宫高级官员指责中国国家主席习近平阻止避免贸易战协定的达成表示，这种说法令人震惊，是假的。
外交部发言人华春莹19日在例行记者会上说：“美方有关官员居然如此颠倒黑白、倒打一耙，还是超出了一般人的想象，令人感到震惊。”
“真的假不了，假的真不了。美方行为只能再次严重损害自身信誉，也完全无益于解决问题。”她说。
美国白宫国家经济委员会主任库德洛（Larry Kudlow）称，中国国家主席习近平阻碍中美达成贸易协议以扭转两国紧张的经贸关系。
库德洛说：“我随我们的团队去了北京。中方团队来美国时，我在晚餐上参加了那些讨论。我坐在（中国副总理）刘鹤以及他年轻助理的旁边。我认为他们是有诚意的，因此是有希望的。但另一方面，我不认为当时习近平主席有任何意愿，按照我们当时谈好的方向走下去。我认为，特朗普总统对与中国进行的这些所谓的谈判非常不满，因此他要不断施压。”
此外，库德洛还认为，“中国利用最优惠国待遇设置高关税，非关税壁垒，窃取我们的知识产权，强迫许多美国合资公司转让技术，他们不允许美国人拥有全部所有权。现在，你在中国的某个省开家合资公司，你拥有49%股份，他们拥有51%或更多，地方官员领导像黑手党一样，要你必须把全部计划摊在桌上，包括高科技，他们的专家来把它打开。”
库德洛说，根据他在北京的2天、华盛顿的1天，以及在华盛顿一顿吃了很久的晚餐的经历来看，他认为中国是想达成协议的。但他表示，习近平并不打算让步。“习主席并不打算与我们达成协议，我宁愿我是错的。”
他说：“但我认为，是习近平把它叫停了。我认为刘鹤和其他人希望能有进展，但却没有……我认为，他（习近平）需要行动。我们都在等着他。球在他的场子里。”
另据美国财经电视频道CNBC网站7月19日报道，库德洛还说，美国指责中国不公平的贸易政策，包括盗窃知识产权和强迫转移技术，“整个世界都同意美国的看法，欧洲同意我们的看法，加拿大同意我们的看法，每个人都知道这是事实。”
他说，不仅全世界都同意，就连中国也心知肚明，“根据美国的消息来源，中国政府承认他们是错的，我多次从我的消息来源知道这一点。但是，直至今天，他们拒绝采取行动。他们知道他们是错的，他们知道全世界都知道他们是错的。”
他说，“他们完全没有对此作出回应，哪怕0.01%，没有对我们要他们改变盗窃知识产权和强迫技术转让的要求作回应！”
华春莹在记者会上，被问及库德洛的说法时说：“我看到了有关报道。”
她说，中国商务部7月12日声明已经完整还原了中美就经贸问题进行接触磋商的全过程，中方一直在以最大诚意和耐心推动双方通过对话协商解决分歧，为避免贸易摩擦升级尽了最大努力。全世界关注中美经贸关系的人也都通过媒体全程跟踪了事态发展的整个过程。本来，美方出尔反尔、言而无信已是世界公认，但是当着全世界人民的面，美方有关官员居然如此颠倒黑白、倒打一耙，还是超出了一般人的想象，令人感到震惊。
她说，真的假不了，假的真不了。美方行为只能再次严重损害自身信誉，也完全无益于解决问题。
华春莹指出，中方在中美经贸摩擦问题上的立场和态度是一贯和明确的。从一开始，我们就表明了“不想打、也不怕打”的坚定立场。美方高举大棒，胁迫讹诈，蛮横无理，反复无常，出尔反尔，言而无信，是导致事态发展升级的直接和根本原因。美方应该清醒认识到，这是经济全球化深入发展的21世纪，这次它面对的是中国。美方某些人不应再沉迷于做17世纪的堂吉诃德。
她说，我愿再次强调，中方在中美经贸摩擦问题上的立场始终如一，态度坚定明确。我们有信心、有底气、有条件，也有足够的能力，维护自身正当合法利益，同世界各国一道维护国际规则和多边贸易体系。
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