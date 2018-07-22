美财长就汇率问题警告中国 美媒：中美或爆新战争

就在中美贸易战开打正酣的当口，美国官员出面则指中国操纵人民币汇率。美媒认为，中美汇率战似乎正在发生。
综合媒体7月21日报道，中美贸易战正酣，面对中国的决心，美国总统特朗普（Donald Trump）近期也表明决心，声称已准备好对中国5,000亿美元的商品加征关税。
另外，特朗普还在其社交媒体强调，中国正在采取操纵汇率的方式避免制裁。
“人民币就像坠落的石头一样处于贬值，这损害着我们所做的一切。”
近来，中国人民币持续贬值，引发外界，特别是美国的关注。
截至7月20日，人民币兑美元中间价调贬605个基点，报6.7671，调降幅度创逾两年最大。
受此影响，离岸人民币兑美元一度跌破6.83关口。
据路透社7月20日报道，美国财长努钦（Steven Mnuchin）确认特朗普上述担忧，并向中国发出警告，人民币汇率持续疲软，密切注意到中国正在操纵人民币汇率的迹象。
在巴西圣保罗接受采访时，努钦表示，人民币贬值对美国不公平，“我们将非常审慎地审查中国是否在操纵汇率。”
美媒“Zero Hedge”刊文称，如果人民币贬值25%，这将抵消特朗普对中国商品加征25%关税所带来的影响。
“这又回到了开始的地方。”
文章认为，这意味着中美似乎正在发生新的汇率战争。如今特朗普非常关注此事，可能会在汇率战争中对中国进行激烈的报复，严惩中国操纵汇率，其程度或远超对商品加征关税的惩罚。
文章还认为，美国财政部可能将于今年10月15日在推出的重磅报告中，将中国正式列为“汇率操纵国”。
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