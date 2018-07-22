美官员：习近平治下的中国对美国展开“新冷战”

近年来，“冷战思维”成为北京应对西方国家尤其是美国的批评和压力的常用词。然而，在美国中央情报局一位高级官员和专家看来，实际上是中国正在竭尽全力对美国展开“一种静悄悄的冷战”，以便取代美国成为世界头号强国。
负责为美国总统提供涉及美国国家安全的国际事务情报的美国中央情报局东亚中心副助理主任迈克尔·柯林斯星期五（7月20日）在科罗拉多州举行的阿斯本安全论坛会议上做出了上述的表示。
在柯林斯看来，中国对美国展开新的冷战跟中国国家主席习近平有密切的关系。他说：“从（中国官员）的言辞和习近平所宣扬东西来看，我要提出的论点是，从本质上来说，他们对我们正在进行的是一种冷战。这种冷战跟我们先前所看到的（美国与苏联之间的）原版冷战不同，但按定义来说就是冷战。（所谓的冷战就是）一个国家利用合法和非法、公开和私下、经济和军事的所有权力渠道来破坏其敌手的地位以便后来居上，同时又不诉诸冲突。中国不想要冲突。”
柯林斯没有详谈习近平到底宣扬了什么。但观察家们普遍注意到，习近平是自毛泽东以来最强调意识形态斗争、强调中共要警惕西方国家对中国进行所谓的和平演变的中共领导人。自习近平上台以来，中共政权重新祭起“意识形态战场”的提法，在加强对国内公众意识形态管制和灌输的同时，又突出强调对中共所谓的与国内外敌对势力的斗争。
在中国国内外众多的观察家看来，随着习近平的上台，他对内对外发出的好勇斗狠的言论以及几乎是不加掩饰的政治倒退言行给中国的对外关系带来了一种新格局，迫使包括美国在内的西方国家不得不大幅度修正对当今中国的看法。
在过去的将近40年里，随着中共放弃闭关锁国、正式推出所谓的“对外开放”政策，重新跟西方国家交往，如何判断中共政权在西方国家、尤其是在美国一直是一个争议不断的外交政策问题。
对这个问题的认识主要有两派观点。一派的观点是，无论中共的本意是什么，中国的对外开放将迫使中共政权做出改变，必将使中国逐步走向民主和自由。另一派观点则是，中共政权本质上是独裁政权，独裁政权的宗旨就是竭尽全力维持和加强独裁，因此中共所谓“对外开放”也必定是从有利于其独裁着眼的开放，其目的是通过获取西方国家的资金和先进技术来巩固和加强其独裁。
在过去的将近40年的大部分时间里，包括美国在内的西方国家的政府和产业界倾向于认同前一派的观点，并根据这这种观点在1999年接纳中国加入世界贸易组织。
自那时以来，中国的经济取得了长足的进步，中国的经济规模迅速增长，如今成为世界第二大经济体。与此同时，自习近平2012年11月上台以来，北京不但更加肆无忌惮地对内镇压强化独裁，同时强迫西方国家的公司接受其不平等的贸易做法，而且也越来越公开地挑战第二次世界大战结束以来美国所主导的世界和平秩序。
1999年前后西方国家对中国的那种乐观看法如今已经基本崩溃。美国中央情报局东亚使命中心副助理主任柯林斯本星期在阿斯本安全论坛会议上的讲话显然是西方国家这一大趋势的一种反映。
柯林斯在其讲话中所表达的观点显然也是当今美国政府内的一种相当广泛的共识。
在同一个论坛会议上，承担美国境内反间谍职责的美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷7月18日星期三说，“我认为从反间谍的角度来说，中国在很多方面是美国当今所面临的最广泛、最具有挑战性、最重大的威胁。我之所以说这个，是因为对中国来说，这是中国倾举国之力所做的事情。这种威胁既是经济的间谍活动，也是传统的间谍活动；既是非传统的情报收集者，也是传统的情报人员；既是人员情报网，也是网络情报手段。”
以美国为首的西方国家当初听信中国所宣传的“改革开放”，积极给中国提供资金和技术支援，主要是因为它们认为中国在可见的将来不会成为西方国家的竞争对手，更不会成为西方国家的敌手。
然而，中国国内外许多对中共政权持批评态度的人（其中包括已故的著名天体物理学家方励之）多年来一直指出，西方国家对中共政权的这种看法从一开始就是基于不自觉的无知，或自觉的无视，因为中共政权从来没有表示过要放弃独裁专制，从来都是将和平和演变视同颠覆。
如今，美国等西方国家显然已经认识到，中国和西方国家是两股道上跑的车，中共政权不会认同西方国家所信奉的人权、民主、自由、法治的基本价值观。但在如何看待中国的问题上，西方国家眼下似乎还在犹豫，不知道究竟是应当把中国视为一个合法的竞争对手，还是一个真正的敌手。
在本星期举行的阿斯本安全论坛上，美国国家情报总监丹尼尔·科茨的发言就显示了美国在这方面的犹豫。他在批评中国通过各种手段和途径盗窃美国商业机密的时候说，“我们必须要做出一个判定，这就是中国究竟是一个真正的敌手，还是一个合法的竞争者。”
阿斯本研究所是总部设在美国首都华盛顿的国际问题智库，在德国、法国、日本等国也有阿斯本研究所。阿斯本安全论坛是该研究所每年夏天在凉爽的美国科罗拉多州举办有关安全问题的论坛研讨会，使政府官员、行业内专家和记者可以集聚一堂，探讨国家安全和国土安全的一些关键问题。今年的阿斯本安全论坛会议从星期三到星期六举行。（据美国之音）
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