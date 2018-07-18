美媒:全球“债务炸弹”247万亿美元 或致金融危机

美媒称，世界经济——至少到目前为止——的未知数是不断蔓延的贸易战与全球债务积压之间潜在的爆炸性相互作用，据估计这一“债务炸弹”达到惊人的247万亿美元。
据美国《华盛顿邮报》网站7月15日报道，家庭、企业和政府借贷的前提是，它们要么支付本金和利息，要么将债务转换成新贷款，来偿还债务。
报道称，但要偿还这些债务需要收入不断增长，与此同时，一场不断扩大的贸易战可能会挤压收入空间。加征关税和限制贸易将使借贷者更难偿还债务。这样做或许只会放慢全球经济的速度。最糟糕的是，它可能引发另一场金融危机。
报道称，请注意这种危险是全球性的。国际金融协会在一份最新报告中称，一些“新兴市场”国家（土耳其、南非、巴西、阿根廷）的债务似乎容易出现展期风险，无力偿还到期的贷款。该协会称，在2018年和2019年，大约1万亿美元的新兴市场债务即将到期。
报道称，债务既可刺激经济增长，也可阻碍经济增长，这取决于具体情况。国际金融协会执行常务董事洪川表示，现在我们正面临一个转折点。洪川认为，如果债务增长不可持续，那么新增贷款将放缓或停止。借贷者将不得不将更多的现金流用于偿还现有债务。
报道称，通货膨胀也在加剧。为了阻止通胀上升，美联储正在逐步加息。贸易保护主义会使问题更加复杂化，因为许多非美国本土的公司是以美元形式借贷的。如果针锋相对的保护主义抑制贸易，获得这些资金将变得更加困难。拖欠贷款和违约的情况可能会增多。
报道称，洪川并未预言会出现类似于2008年至2009年金融危机的全面恐慌，而且有一定的理由保持乐观。如今，银行比危机前更有资本了（银行资本——股东的资金或贷款——可防止损失）。人们对这种危险的敏感程度也比十年前高。
报道称，洪川的建议是全球应转变依靠债务融资的经济增长模式。高达247万亿美元债务积压意味着，许多国家（其中包括中国、印度及其他新兴市场国家）将不得不应对高债务或不可持续债务的后果，不管这些债务是由消费者、企业还是政府借贷的。全球经济将集体受到拖累。
报道称，这可能代表了金融危机的最后一个篇章。采取的低利率被认为是必要的，以避免全球经济萧条。但批评者担心，低息贷款会使高风险贷款合理化，而这种贷款无法在较高的利率下存活。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost