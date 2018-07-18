印媒：印度与伊朗希望欧洲可以帮助挽救伊朗核协议

美国退出伊朗核协议及威胁要在11月切断所有伊朗石油出口的消息让印度持续感到紧张。据《印度快报》7月17日报道，消息人士透露，印度和伊朗现在寄希望于欧洲国家，希望核协议能够获得挽救之机。
据报道，在等待了近8至9年之后，印度政府最近批准了一家伊朗银行，双方对此感到兴奋，并希望能够建立一个“不同的银行机制”，以避免其受到美国制裁的影响。伊朗副外长赛义德•阿巴斯•阿拉奇日前访问印度，16日与印度外交国务部长阿克巴尔和印度外交秘书顾凯杰举行了会谈。访问期间，双方对上述新银行机制的问题进行了讨论。
消息人士透露，印度和伊朗双方也希望吸取过去的经验，并想要研究出一种银行机制来应对即将到来的制裁。
《印度快报》援引消息人士的话报道称：“从前欧洲和联合国也对伊朗实施制裁，但这一轮制裁是由美国单方面施加的，欧洲已经向我们做出保证，说他们会找出解决办法。”
报道说，欧洲接下来会采取何种行动将影响印度从伊朗的原油进口和伊朗恰巴哈尔港项目的进行。这名消息人士指出：“这两项合作对印度来说都具有战略意义，我们希望欧洲的保证能转化为实际行动。”（环球网）
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