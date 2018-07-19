特朗普改口承认俄干预美大选 却难平息反对声浪

外媒称，在与普京举行的联合记者会上发表的言论遭到激烈批评后，特朗普承认俄罗斯干预了2016年美国大选。
坚称只是一次“口误”
据美国《华尔街日报》网站7月17日报道，在前一天质疑美国情报界关于俄罗斯干预2016年美国大选的结论后，美国总统特朗普17日改口称他接受该结论。
特朗普表示，他“完全信任并支持美国优秀的情报机构”。此前，他在赫尔辛基与俄罗斯总统普京举行的联合记者会上发表的言论，引发了美国国会的强烈反应并招致一些盟友的批评。
特朗普17日在白宫对记者说，自己“非常尊重”情报机构，还说美国情报界“人才济济”。在承认俄干预大选的同时，特朗普重申自己的竞选团队没有与人勾结。
特朗普说，美国政府没有解除对俄制裁的计划，而且将努力阻止俄再次干预美国选举的企图。他说：“我们将阻止它，我们将击退它。我们正在尽一切努力防止俄干预2018年选举。”
特朗普表示，他浏览了记者会的文字记录后，发现自己在一个关键点上出现了口误。在16日的记者会上被问到他是相信美国情报机构还是普京时，特朗普说，美国国家情报总监丹·科茨“来找我说，他们认为是俄罗斯干的，而普京总统刚才说，不是俄罗斯干的”。
他当时接着说：“我要说的是，我认为它（俄罗斯）没有理由这样做。”
特朗普17日表示，他原本想说的是：“我认为俄罗斯没有理由不这样做。”
另据德国《明镜》周刊网站7月17日报道，在与普京举行的联合记者会上发表的言论遭到激烈批评后，特朗普承认俄罗斯干预了2016年美国大选。他17日在白宫说：“我接受我们情报机构的结论，即俄罗斯干预了2016年大选。”但他接下来又说：“也可能还有其他人，还有很多人。”
特朗普明确表示，他在前一天和普京共同举行的记者会上出现了口误——他想表达的意思与人们的普遍理解完全相反。他本来想说没有看到任何原因让他相信为什么不是俄罗斯干预了大选，但不慎漏掉了“不”字。这位美国总统把自己形容成因为失误而没有使用双重否定的人。
报道称，事实上，特朗普在赫尔辛基峰会上似乎更相信普京，而不是自己的情报机构。他因此遭到民主党和自己所在的共和党的严厉批评。
众议院议长、共和党人保罗·瑞安表达了自己的愤怒，他在17日发出的批评比前一天更严厉：“请您说得清清楚楚，让每个人都知道俄罗斯干预了我们的选举。”
报道还称，特朗普改变言论令人惊讶。很多迹象表明，特朗普是在受到政治密友和通常对他友好的媒体猛烈抨击后，被迫发表新声明的。但他17日还表示，干预行为对大选结果没有影响，也不存在暗中勾结。他承诺，将采取一切措施防止11月的国会中期选举再次遭到干预。
反对声浪难以平息
据美国《华尔街日报》网站7月17日报道，在特朗普改口称俄罗斯干预了美国大选后，许多美国国会议员表示松了一口气。身为参议院共和党领袖之一的南达科他州参议员约翰·图恩说：“我很高兴他澄清了昨天说的话。显然，我们当中不少人确实对他昨天说的话感到担心。”
报道称，但是，许多民主党人仍对特朗普所谓自己只是口误的说法持怀疑态度。参议院少数党领袖查克·舒默说，特朗普的最新表态“晚了24小时”。
另据德国《明镜》周刊网站7月17日报道，美国参议院民主党领袖舒默17日针对特朗普的新声明说：“特朗普说的这些话晚了24个小时，而且地点不对。”
他表示，如果特朗普不能当着普京的面说“普京是错误的，美国以及美国情报机构是正确的”，那他的解释就是无效的，而且更糟糕的是，那进一步表明了“软弱”。
另据法尔斯通讯社7月17日报道，在特朗普与普京举行联合记者会后，美国中情局前局长约翰·布伦南16日呼吁特朗普的内阁成员辞职，并质问国务卿蓬佩奥、总统国家安全事务助理博尔顿和白宫办公厅主任约翰·凯利“怎么能够继续工作”。
布伦南说：“我曾经认为不论特朗普说什么都不会让我吃惊，但我错了。特朗普的表现让我吃惊。这简直令人无法容忍。现在已到了有良知的美国爱国者用辞职来抗议特朗普的行为的时候了。”
布伦南还称特朗普的言论属于“叛国”。他援引美国宪法有关弹劾总统理由的条文说，特朗普的言论“达到并超越了‘重罪和不端行为’的门槛”。
对此，特朗普17日说：“布伦南是一个很坏的家伙，我认为他是一个大坏蛋。”
此外据路透社7月17日报道，在特朗普与普京引发争议的会晤和联合记者会结束后，路透社与益普索集团进行的一项民调显示，超半数美国人不赞同特朗普处理美俄关系的方式。
报道称，对特朗普处理美俄关系的方式，55%的选民表示不赞同，而37%的人表示赞同。在共和党人中，有71%的人赞同他对俄罗斯的处理方式，而民主党人中的这一比例为14%。
又据《今日美国报》网站7月17日报道，美国情报机构认为俄罗斯插手美国2016年大选，特朗普对此提出质疑，他的言论影响着全国范围的参议院竞选活动，这些竞选可能会决定明年将由哪个党来控制参议院。
民主党人认为，这些言论进一步激化了反特朗普的热潮。
佛罗里达中部大学教授奥布里·朱厄特说：“特朗普有关普京的言论对共和党候选人毫无帮助，但肯定对民主党人有利。”
报道称，就连对特朗普友善的媒体都对他和普京的峰会持批评态度。过去，当特朗普称主流新闻源对自己不公平时，他还可以仰仗一些传统媒体的支持。但在赫尔辛基峰会后就不一样了。
福克斯新闻频道的首席白宫记者约翰·罗伯茨说：“这场峰会引发了一场雪崩，人们的愤怒情绪和质疑声以异乎寻常的速度涌向特朗普。”
报道注意到，一些通常总为特朗普辩解的媒体——包括《华盛顿时报》和“德鲁奇报道”网站——也对他提出批评。这可能预示着特朗普遇到了新困境。
马里兰大学教授马克·费尔德斯坦说：“我们开始看到，持右翼立场的记者对特朗普提出批评，这是从来没有过的。”
美俄关系再添变数
据美国《华盛顿邮报》网站7月17日报道，特朗普政府官员17日无法立即说明“特普会”对美国的外交和军事政策有何影响，从而凸显了特朗普的即兴行事风格及其对普京示好所造成的混乱。
报道称，在“特普会”的第二天，五角大楼、国务院和其他机构竭力在公开场合为特朗普对普京的友好态度打圆场，因为美国政府层面的政策将俄认定为美国安全的主要威胁。
报道指出，更让峰会显得扑朔迷离的是，俄国防部17日发表声明说，莫斯科准备实施两位领导人达成的“国际安全协议”。而白宫没有宣布任何协议，华盛顿的发言人则表示不知道有新协议。
在美国国务院，负责叙利亚政策和《新削减战略武器条约》的部门表示，对特朗普和普京之间的协议一无所知。
另据《俄罗斯报》7月18日报道，美俄总统在赫尔辛基的会晤可能载入史册。但不是作为国际关系的里程碑，而是作为传统外交已不复存在的典型例子。外交时而被内政绑架，时而成为其工具。这种危险性怎么估计都不为过。
报道称，如果从传统外交坐标体系来看，这次会晤可以说是比较成功的。双方打破了最高层正式交流的僵局，讨论了一些迫切问题，表达了对话意愿。
但是，美国记者、政治家、评论家只关心一个问题——特朗普是否向普京提出了俄干涉2016年美国大选的问题，美国总统打算如何反击俄罗斯敌人。
报道称，不怀好意者在会晤前夕巧妙地煽风点火，起诉了12名“俄特工”，发表了关于俄网络威胁日益加剧的一系列声明。美国国家情报总监丹·科茨甚至把现在的情况与9·11事件前夕相提并论，称“红灯闪个不停”。
报道认为，特朗普或许低估了国内对俄罗斯指责和抨击的强度。他没发现一个重要区别。例行回应内外勾结的指控是一回事，当着被指控的勾结对象谈这个话题是另一回事。
特朗普被问到，到底是相信普京还是相信自己的情报机构。他应当准备一个巧妙或模棱两可的回答。但美国总统没这么做，结果给人留下一个灾难性的印象——美国总统与官方认定对美心存不轨的国家领导人一起反对自家情报机构。
结果如何？会晤的内容和成果已没人关心，特朗普遭到排山倒海般的指责——“软弱”、“业余”都算好的，更多的是“叛国”。舞台效果被特朗普的敌人完美利用，他的朋友陷入尴尬境地，就连他的“铁粉”也感到不快。
报道称，特朗普的烂摊子和美国歇斯底里的气氛只是美国的内部矛盾。但两国总统的会谈内容能否实现直接取决于此。一年前曾有过类似情况，当时，特朗普和普京在汉堡首次会晤，达成初步协议。但在得到国内的极负面反馈后，特朗普便力求摆脱这一切，随之而来的是两国关系的真正崩塌，让扭转局势的良好意愿化为乌有。
报道认为，现在，感到压力的美国总统也可能更倾向于放弃与俄建立关系，甚至反其道而行之以再次自证清白。这可能导致俄美关系再度失败。
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