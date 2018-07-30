地球“发烧” 研究称今年或成为史上第四热的一年

据 “ 中央社 ” 报道，据美国国家海洋大气局资料， 2018 年正在创造一项纪录，排在 2015 年、 2016 年及 2017 年之后，成为地球有史以来第四热的一年。





据报道，专家指出，温度升高是全球变暖的明显指标。美国宾州州立大学地球系统科学中心主任兼气候科学家曼恩表示： “ 气候变迁的影响不再隐隐约约。 ” 曼恩说： “ 这个夏天以来我们看到，它化身为前所未见的热浪、洪水、干旱和野火等形式，在我们眼前实时上演。 ”

报道称，气温一年又一年持续升高，就是气候变迁的最佳例证，同一个地方在一天、一个月或一年当中的气温有高有低，但借着测量全球各地气温，最容易察觉地球变暖。

气候变迁的原因为，二氧化碳等温室气体充满地球大气层。人类工业化使这个现象加剧，海洋及陆地上的热能无法释放，整个地球升温。国家海洋大气局数据显示， 2018 年上半的一大特征是横跨地球的陆地与海洋表面温度，比起 “ 大幅高于平均温度 ” 的标准还要更热。





部分地中海地区、新西兰以及北美洲、亚洲与澳大利亚都出现创纪录的高温。另一方面，从 1 月到 6 月间，在陆地或海洋没有出现创纪录低温。据国家海洋大气局提供的一张世界地图，红色代表比平均温度暖、蓝色代表比平均温度冷，整张地图几乎呈现满江红。

报道称，极端天气状态单独来看，分别只是资料上的个案，但专家指出，总体来看，极端高温现象正凸显气候变迁的影响力正在扩大。

德州科技大学气候科学家海霍说：

“

我们总是经历各种天气状况，包括冷或热、潮湿或干燥。但今日，气候变迁注定让我们处于不平等的劣势，相较于过去，热浪与暴雨等极端型态更常出现，而且威力更强大。

”

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