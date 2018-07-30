欧洲如何评价美欧峰会？德媒：说了很多但做得很少

德媒称，特朗普大举兜售峰会结果，好像又为美国经济开启新篇章。但是，许多欧盟官员指出，现实并非如此。





据德国之声电台网站 7 月 27 日报道，特朗普在与欧盟委员会主席容克会面之后所发的 ” 推文 ” ，比 G7 会后发的语气和气许多。他在访客离开白宫几小时后，大力赞赏双方为了避免跨大西洋贸易战而签订的联合声明。





特朗普在 “ 推特 ” 上写道： “ 欧盟代表们告诉我，他们会跟我们尊敬的农民买更多大豆，而且，他们也会买很大量的天然气！ ” 他在另一篇 “ 推文 ” 里又说： “ 很高兴跟欧盟的关系再次步入正轨。 ”





报道称，这是一个戏剧性的转折。几天前，特朗普说关税将是谈判的一大重点。现在，欧盟的目标则是消除一切工业产品的关税，包括汽车。





所以确切而言，容克跟特朗普的协议到底谈得好不好？





“ 这是容克跟欧盟的胜利。 ” 欧盟国会议员费尔贝尔说： “ 特朗普有渐渐从压力中获取教训。这很好，而且现在大家也慢慢认知到，只有在伙伴关系强的时候，美国才有办法强盛。 ”





报道称，特朗普把大豆跟天然气当做宣传的卖点。虽然这次协议对经济的影响不是很大，欧盟还是把赢家的面子给他。 7 月 26 日，在接受德国广播电台采访时，他解释说欧盟几乎所有饲料用的大豆都是从巴西跟美国进口。





欧盟官员坦承，华盛顿非常坚持要把大豆放进条款里。但他们也确实知道容克除了给一些模棱两可的承诺，也没有办法多做什么。欧盟本身没有办法购买任何大豆 —— 只有饲料制造商或是粮食进口商才存在这类型的交易。

报道称，另一个特朗普想要推销的商品 —— 液态天然气也是一样。两年前，欧盟接受了要增加液态天然气进口的想法。但是不管是用价钱还是数量来衡量，美国的液态天然气都不可能跟俄罗斯竞争。俄罗斯供应的天然气是管道天然气，安全又稳定。特朗普在媒体面前说的话 “ 液态天然气可以帮助欧盟 ” ，大抵也只是借用欧盟以前说过的论点。





2017 年，液态天然气也只占全世界天然气不到一成的供应量。





国际石油联盟游说团指出，在液态天然气市场，美国的竞争对手主要还是价格比较低的供应商，例如非洲和澳大利亚。但是这些国家开出的价格几乎是美国的一半。





一位出席峰会的欧盟官员指出，两位领导人在联合声明中用的词汇是欧盟 “ 想要 ” 跟美国购买更多液化天然气，这只是表达一个意愿，而没有承诺一个行动。





报道称，在协商 “ 跨大西洋贸易与投资伙伴协定 ” （ TTIP ）的过程中，尽可能完全消除贸易壁垒一直都是美欧双方的共同愿望。但是特朗普当上总统之后，他与幕僚暂停了 TTIP 谈判。当时，谈判代表几乎已经准备要把工业产品与汽车的关税减至趋近于零。现在，欧盟贸易委员马尔斯托说，正在召集欧盟工作小组与美国谈判代表重启相关谈判。





然而，一位欧盟代表告诉德国之声，特朗普跟容克之间的协议 “ 完全不到可以让 TTIP 复活的程度 ” ，只是为一个暂时性的协议开启可能性。





法国财政部长勒梅尔表示，任何与美国的谈判都应该要本于互惠原则。在容克出行之前，法国曾呼吁欧盟不要在 “ 枪抵着脑袋 ” 的时候进行任何谈判。这个是指欧洲受到美国钢铝税的威胁。但是现在美方尽管继续实施这些关税，却展现了开放讨论的态度。





欧盟委员会发言人温特斯坦说，这次的协议有获得欧盟成员的完全支持： “ 所以这当然是欧洲的声音。 ” 欧盟委员会主席一直强调他会和美国总统在同等的基础上对谈，该发言人也认为他已实现他的目标。





欧盟议会的贸易委员会主席席朗格与德国社民党党员评论道，这次峰会 “ 说了很多但做得很少 ” 。





美国在钢铝税和汽车关税上的威胁依然存在。他指出：

“

这非常遗憾，而且对实质谈判来说，也不是好的开始。

”

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