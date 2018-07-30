    • 2018年7月30日

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    欧洲如何评价美欧峰会？德媒：说了很多但做得很少

    星期一, 七月 30, 2018

    德媒称，特朗普大举兜售峰会结果，好像又为美国经济开启新篇章。但是，许多欧盟官员指出，现实并非如此。

    据德国之声电台网站727日报道，特朗普在与欧盟委员会主席容克会面之后所发的推文，比G7会后发的语气和气许多。他在访客离开白宫几小时后，大力赞赏双方为了避免跨大西洋贸易战而签订的联合声明。

    特朗普在推特上写道：欧盟代表们告诉我，他们会跟我们尊敬的农民买更多大豆，而且，他们也会买很大量的天然气！他在另一篇推文里又说：很高兴跟欧盟的关系再次步入正轨。

    报道称，这是一个戏剧性的转折。几天前，特朗普说关税将是谈判的一大重点。现在，欧盟的目标则是消除一切工业产品的关税，包括汽车。

    所以确切而言，容克跟特朗普的协议到底谈得好不好？

    这是容克跟欧盟的胜利。欧盟国会议员费尔贝尔说：特朗普有渐渐从压力中获取教训。这很好，而且现在大家也慢慢认知到，只有在伙伴关系强的时候，美国才有办法强盛。

    报道称，特朗普把大豆跟天然气当做宣传的卖点。虽然这次协议对经济的影响不是很大，欧盟还是把赢家的面子给他。726日，在接受德国广播电台采访时，他解释说欧盟几乎所有饲料用的大豆都是从巴西跟美国进口。

    欧盟官员坦承，华盛顿非常坚持要把大豆放进条款里。但他们也确实知道容克除了给一些模棱两可的承诺，也没有办法多做什么。欧盟本身没有办法购买任何大豆——只有饲料制造商或是粮食进口商才存在这类型的交易。
    报道称，另一个特朗普想要推销的商品——液态天然气也是一样。两年前，欧盟接受了要增加液态天然气进口的想法。但是不管是用价钱还是数量来衡量，美国的液态天然气都不可能跟俄罗斯竞争。俄罗斯供应的天然气是管道天然气，安全又稳定。特朗普在媒体面前说的话液态天然气可以帮助欧盟，大抵也只是借用欧盟以前说过的论点。

    2017年，液态天然气也只占全世界天然气不到一成的供应量。

    国际石油联盟游说团指出，在液态天然气市场，美国的竞争对手主要还是价格比较低的供应商，例如非洲和澳大利亚。但是这些国家开出的价格几乎是美国的一半。

    一位出席峰会的欧盟官员指出，两位领导人在联合声明中用的词汇是欧盟想要跟美国购买更多液化天然气，这只是表达一个意愿，而没有承诺一个行动。

    报道称，在协商跨大西洋贸易与投资伙伴协定TTIP）的过程中，尽可能完全消除贸易壁垒一直都是美欧双方的共同愿望。但是特朗普当上总统之后，他与幕僚暂停了TTIP谈判。当时，谈判代表几乎已经准备要把工业产品与汽车的关税减至趋近于零。现在，欧盟贸易委员马尔斯托说，正在召集欧盟工作小组与美国谈判代表重启相关谈判。

    然而，一位欧盟代表告诉德国之声，特朗普跟容克之间的协议完全不到可以让TTIP复活的程度，只是为一个暂时性的协议开启可能性。

    法国财政部长勒梅尔表示，任何与美国的谈判都应该要本于互惠原则。在容克出行之前，法国曾呼吁欧盟不要在枪抵着脑袋的时候进行任何谈判。这个是指欧洲受到美国钢铝税的威胁。但是现在美方尽管继续实施这些关税，却展现了开放讨论的态度。

    欧盟委员会发言人温特斯坦说，这次的协议有获得欧盟成员的完全支持：所以这当然是欧洲的声音。欧盟委员会主席一直强调他会和美国总统在同等的基础上对谈，该发言人也认为他已实现他的目标。

    欧盟议会的贸易委员会主席席朗格与德国社民党党员评论道，这次峰会说了很多但做得很少

    美国在钢铝税和汽车关税上的威胁依然存在。他指出：这非常遗憾，而且对实质谈判来说，也不是好的开始。

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