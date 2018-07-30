在银河系中心巨大黑洞附近 爱因斯坦“击败”了牛顿

西媒称，一颗恒星的光在通过银河系中央的一个巨大黑洞附近时出现了爱因斯坦相对论所预测的那种弯曲，而牛顿的引力定律却没有做出这样的预测。欧洲南方天文台（ ESO ） 26 日宣布的这一发现，首次证明了相对论在超质量黑洞强引力场下的有效性。





据西班牙《先锋报》 7 月 26 日报道，这一结果是 ESO 利用在智利北部海拔 2635 米的帕瑞纳天文台建造的大型光学望远镜 VLT 望远镜观测而来的。天体物理学家们今年 5 月在一颗代号为 S2 的恒星接近黑洞最近点时对其进行了密切观测。





报道称，这颗恒星当时以每小时 2500 万公里的速度加速围绕银河系中心一颗质量为太阳 400 多万倍的巨大黑洞运动，这个黑洞在其周围创造出了银河系中最强的引力场。





报道还称，对科学家们来说，这个引力场是测试极端条件下相对论有效性的理想 “ 实验室 ” 。 ESO 的天体物理学家们早在 26 年前就开始观测研究围绕银河系中心黑洞高速运行一小群恒星。 ESO 在一份声明中强调， 26 日公布的数据无疑是这 26 年来工作的高潮。





报道指出，最新的观测集中在恒星 S2 上，它每隔近 16 年就在黑洞周围完成一次轨道运行。这颗恒星的轨道非常狭长，当它接近黑洞时就会加速，当它远离黑洞时就会减速，类似于太阳系中彗星接近和远离太阳时的情况。





报道还指出， ESO 的天体物理学家们早在 2003 年就对 S2 上一次最接近这个黑洞时的情况进行了观测，而今年的观测采用的是全新的工具，研究人员能够更精确地得到这颗恒星在每个时刻的速度和位置。通过这种方式，他们能够更好地将恒星的运动与相对论、牛顿的引力定律和其他一些引力理论的预测进行比较。





“ 我们已经为这个时刻做了多年的集中准备，我们要充分利用这一难得的机会来观察广义相对论的影响。 ” 领导这项研究的德国马克斯 · 普朗克地外物理研究所科学家赖因哈德 · 根策尔在声明中指出。





报道称，这些结果发表在最新一期《天文和天体物理学》周刊上，表明了恒星的光线是如何被黑洞的引力场扭曲的。具体来说，其波长因

“

重力红移效应

”

而被拉长。

S2

光的波长变化与爱因斯坦广义相对论的预测恰好吻合，而牛顿的引力定律对此却完全没有预测。

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