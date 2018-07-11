脱欧方案激化保守党内部分歧 英首相梅拒绝被赶下台

外媒称，英国首相特雷莎·梅的发言人7月9日说，特雷莎·梅将与要赶她下台的企图斗争到底，此前已有两位疑欧派内阁大臣辞职，抗议首相特雷莎·梅关于在脱欧后英国与欧盟保持密切联系的计划。
据路透社7月9日报道，当被问及首相特雷莎·梅是否会反对就其领导地位进行不信任动议投票时，她的发言人说：“肯定会的。”
另据英国《泰晤士报》网站7月9日报道，如果在脱离欧盟事务大臣戴维·戴维斯和外交大臣鲍里斯·约翰逊辞职后，保守党议员试图让特雷莎·梅下台的话，她将与不信任投票作斗争。
一名唐宁街消息人士说，首相会战斗下去，不会让那些对其“软脱欧”努力感到愤怒的议员把她赶出唐宁街10号。
特雷莎·梅7月9日晚间任命杰里米·亨特接替约翰逊出任外交大臣。
首相在下院坚称，在其内阁经过两年“激烈辩论”后，她已选定“符合国家利益的正确脱欧方案”。然而，她遭到工党议员嘲笑，并面临脱欧派保守党人对其妥协计划的细节的重大质疑。
保守党议员罗斯·汤姆森赞扬戴维斯和约翰逊拒绝妥协。
一名内阁成员称，失去戴维斯和约翰逊在所难免。他敦促特雷莎·梅“奋力前进，战斗下去，展现出领导力”，挫败党内批评人士的威胁。
在约翰逊辞职的消息传出后，欧洲理事会主席唐纳德·图斯克在布鲁塞尔就英国脱欧谈判的前景表达了悲观看法。
他说：“政客来来去去，他们给本国人民制造的问题却留了下来。英国脱欧导致的烂摊子是欧盟与英国关系史上最大的问题，不论戴维斯在或不在，这一问题都远未能解决。令人遗憾的是，英国脱欧的想法并未随着戴维斯一同离开。”
此外据法新社7月9日报道，英国外交大臣约翰逊宣布辞职，同时告诫说，由于政府计划在脱欧后与欧盟保持密切联系，因此脱欧梦想“正在破灭”，英国正在走向欧盟殖民地地位。
在给首相特雷莎·梅的辞呈中，这位英国脱欧的重要支持者称，尽管他最初接受政府的建议，但现在它“令人无法接受”。
他写道：“脱欧本应是机遇和希望所在，本应有机会让英国以不同的方式行事，变得更加灵活和更具活力，最大程度发挥英国作为一个开放的、面向全球的经济体的特殊优势。”
他称英国正走向“半脱欧状态，大部分经济仍锁定在欧盟体系内。然而英国对这个体系没有丝毫控制权”。
他说：“从这一方面来说，我们真的是正在走向殖民地地位——而许多人将很难看到脱欧协议的经济或政治优势。”
又据美联社7月9日报道，白宫表示，美国总统特朗普仍然期待本周与英国首相特雷莎·梅的会晤，尽管英国脱欧正使她的政府陷入混乱。
白宫发言人萨拉·桑德斯7月9日在声明中说：“总统仍然期待在7月13日与特雷莎·梅首相进行工作会谈，进一步增强美英之间的特殊关系。”
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