韩国拟4年内裁减兵力11.8万 裁减将军名额76个

向韩国总统文在寅汇报并确定后，韩国国防部 27 日公布了 “ 国防改革 2.0” 的基本路线等相关内容。据韩联社 27 日报道，基本路线的核心内容包括，截至 2022 年前裁减 76 个将军名额，并缩短服役期。

2022 年前将军人数裁减至 360 人

根据报告，目前韩国军队的将军人数为 436 名，计划到 2022 年为止裁减至 360 人，每年平均裁减 15 人左右。其中，各个军种裁减额为陆军 66 人，空军海军各 5 人。如果由大将指挥的第一、第三野战军司令部整合为地上作战司令部，大将也将缩减 1 人。

不过有分析称，各部队合并后 30 余个将军职位将自动减少，因此实际上 “ 裁将 ” 规模仅为 40 余人左右。韩国国防部对此表示， 2012 年首次制定将军编制调整规划后，加上到 2017 年前裁减的 8 人，实际上裁减规模达 84 人。韩联社报道称， 360 名将军数量的规模与 20 世纪 70 年代中期的规模相近。

韩国国防部还表示，非战斗部队将军职位虽然 “ 降级 ” 至校级，但战斗部队的副军长、常备师团副师长和潜艇司令部副司令、航空信息团团长等副指挥官将全部定为将军军衔。

2022 年现役整体兵力缩减至 50 万人

据报道，韩国现役兵力为 61.8 万人，其中海军、空军兵力将保持目前水平，裁军范围仅涉及陆军。据韩国国防部介绍，陆军将裁减 11.8 万人，到 2022 年整体兵力将缩减至 50 万人。

此外，韩国国防部计划将非战斗部队的部分工作向民间开放，民间人力替代非战斗领域军人的职位，计划民间人力比重从 5% 增至 10% ，被替代顶来的军人将被分配至步兵师、机械化师等战斗部队。

报道还称，预备役维持 275 万人，动员预备军则从 130 万缩减至 95 万。女军干部比重则将从去年的 5.5% （ 1.097 万名）到 2022 年增至 8.8% （ 1.7043 万名）。

缩短陆海空军服役期





报道称，以陆军、海军陆战队为标准， 21 个月的服役期到 2021 年底将缩短至 18 个月；海军 23 个月的服役期缩短 3 个月；空军 24 个月的服役期将缩短 2 个月。新政惠及对象包括目前正在服兵役的官兵，由于总体服役期限将有所缩短，因此退伍时间有望提前。另外，社会服务人员服役期由 24 个月缩短到 21 个月，编入补充役的产业技能要员服役期预计由 26 个月缩短至 23 个月。

报道还称，预计到 2020 年初期创设侦察机联队，确保情报、监视、侦察资产，以强化远距离空军作战能力和太空作战力量。

据韩国国防部推算， 2019 至 2023 年间用于推进国防改革所需费用为 270.7 万亿韩元。其中，战略运营费 176.6 万亿韩元、防卫能力改善费 94.1 万亿韩元。主要用于引进尖端设备的防卫能力改善费占有率将从今年的 31.3% 提升至 2023 年的 36.5% 。

韩国国防部表示，国防改革不可耽搁，这是国民的命令，也是时代的任务。国防部秉承重建军队的信念，建立了

“

国防改革

2.0”

计划。

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