韩国拟4年内裁减兵力11.8万 裁减将军名额76个

向韩国总统文在寅汇报并确定后，韩国国防部27日公布了“国防改革2.0”的基本路线等相关内容。据韩联社27日报道，基本路线的核心内容包括，截至2022年前裁减76个将军名额，并缩短服役期。
2022年前将军人数裁减至360人
根据报告，目前韩国军队的将军人数为436名，计划到2022年为止裁减至360人，每年平均裁减15人左右。其中，各个军种裁减额为陆军66人，空军海军各5人。如果由大将指挥的第一、第三野战军司令部整合为地上作战司令部，大将也将缩减1人。
不过有分析称，各部队合并后30余个将军职位将自动减少，因此实际上“裁将”规模仅为40余人左右。韩国国防部对此表示，2012年首次制定将军编制调整规划后，加上到2017年前裁减的8人，实际上裁减规模达84人。韩联社报道称，360名将军数量的规模与20世纪70年代中期的规模相近。
韩国国防部还表示，非战斗部队将军职位虽然“降级”至校级，但战斗部队的副军长、常备师团副师长和潜艇司令部副司令、航空信息团团长等副指挥官将全部定为将军军衔。
2022年现役整体兵力缩减至50万人
据报道，韩国现役兵力为61.8万人，其中海军、空军兵力将保持目前水平，裁军范围仅涉及陆军。据韩国国防部介绍，陆军将裁减11.8万人，到2022年整体兵力将缩减至50万人。
此外，韩国国防部计划将非战斗部队的部分工作向民间开放，民间人力替代非战斗领域军人的职位，计划民间人力比重从5%增至10%，被替代顶来的军人将被分配至步兵师、机械化师等战斗部队。
报道还称，预备役维持275万人，动员预备军则从130万缩减至95万。女军干部比重则将从去年的5.5%（1.097万名）到2022年增至8.8%（1.7043万名）。
缩短陆海空军服役期
报道称，以陆军、海军陆战队为标准，21个月的服役期到2021年底将缩短至18个月；海军23个月的服役期缩短3个月；空军24个月的服役期将缩短2个月。新政惠及对象包括目前正在服兵役的官兵，由于总体服役期限将有所缩短，因此退伍时间有望提前。另外，社会服务人员服役期由24个月缩短到21个月，编入补充役的产业技能要员服役期预计由26个月缩短至23个月。
报道还称，预计到2020年初期创设侦察机联队，确保情报、监视、侦察资产，以强化远距离空军作战能力和太空作战力量。
据韩国国防部推算，2019至2023年间用于推进国防改革所需费用为270.7万亿韩元。其中，战略运营费176.6万亿韩元、防卫能力改善费94.1万亿韩元。主要用于引进尖端设备的防卫能力改善费占有率将从今年的31.3%提升至2023年的36.5%。
韩国国防部表示，国防改革不可耽搁，这是国民的命令，也是时代的任务。国防部秉承重建军队的信念，建立了“国防改革2.0”计划。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost