五角大楼漠视气候变化被批 近800座基地遭“大自然惩罚”

美国《军队时报》网站 7 月 26 日发表了塔拉 · 科普的题为《数十名议员警告国防部：不要粉饰气候变化报告》的报道。





国防部一份关于军事设施如何受洪水、海平面上升、干旱和灾难性风暴影响的报告只提到 “ 气候变化 ” 一次 —— 这一事实令 40 多名来自两党的议员感到不满，他们警告国防部不要擅自篡改这一术语。





国会 34 名民主党议员和 10 名共和党议员于 7 月 16 日致信国防部长詹姆斯 · 马蒂斯。他们在信中说： “ 我们写信给你，以告知国会对涉及气候变化的报告的想法。 ”





议员们援引了《华盛顿邮报》 5 月份的一篇报道。该报道显示，之前奥巴马政府时期发布的一份报告中所提到的 “ 气候变化 ” 的措辞，在新版本中都被改成了 “ 极端天气 ” 或仅仅是 “ 气候 ” 。据这封信说，国防部在今年 2 月向公众发布了报告的一个版本，最终报告将于今年晚些时候递交国会。





议员们写道： “ 事实很明显：气候变化对国防和整个国家构成了威胁。 ”





国防部在报告中说，有 782 处军事设施（基地）受到干旱的影响； 763 处设施受到大风影响； 706 处受到非风暴引发的洪水影响， 225 处受到风暴引发的洪水影响； 351 处受到极端气温的影响，还有 210 处设施受到野火的影响。





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