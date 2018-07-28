五角大楼漠视气候变化被批 近800座基地遭“大自然惩罚”

美国《军队时报》网站7月26日发表了塔拉·科普的题为《数十名议员警告国防部：不要粉饰气候变化报告》的报道。
国防部一份关于军事设施如何受洪水、海平面上升、干旱和灾难性风暴影响的报告只提到“气候变化”一次——这一事实令40多名来自两党的议员感到不满，他们警告国防部不要擅自篡改这一术语。
国会34名民主党议员和10名共和党议员于7月16日致信国防部长詹姆斯·马蒂斯。他们在信中说：“我们写信给你，以告知国会对涉及气候变化的报告的想法。”
议员们援引了《华盛顿邮报》5月份的一篇报道。该报道显示，之前奥巴马政府时期发布的一份报告中所提到的“气候变化”的措辞，在新版本中都被改成了“极端天气”或仅仅是“气候”。据这封信说，国防部在今年2月向公众发布了报告的一个版本，最终报告将于今年晚些时候递交国会。
议员们写道：“事实很明显：气候变化对国防和整个国家构成了威胁。”
国防部在报告中说，有782处军事设施（基地）受到干旱的影响；763处设施受到大风影响；706处受到非风暴引发的洪水影响，225处受到风暴引发的洪水影响；351处受到极端气温的影响，还有210处设施受到野火的影响。
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