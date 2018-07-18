贸易战阻碍美国对中国出口猪头猪脚等杂碎

在美中贸易战之前，美国出口的每10头猪的猪脚和猪头，就有九头猪的运往中国大陆和香港，而且价格还高于其他任何地方。
大多数美国人不吃的猪脚和猪头，以及猪心、猪舌、猪肚和猪内脏等其它部位，在中国烹饪文化中却占有特殊的地位，因此在美国猪肉出口商的利润中也占有特殊地位。
“你经常听人们说，正是这些产品在维持这些加工厂的运营，”美国肉类出口协会(American Meat Export Federation)的经济学家Erin Borror表示。
在中国对美国猪肉加征两次合计为50%的关税后，这些赚钱的“猪杂碎”出口渠道正在快速关闭。
这迫使美国加工商以微利增加出售这些猪身部位，用于生产宠物和牲畜的饲料。
据美国农业部(USDA)最新数据，中国4月对美国猪肉征收25%关税后，美国受关税影响的副产品出口量在4、5月共下降约三分之一。
美国农业部对猪杂碎出口下滑未予置评。
中国的消费者喜欢猪杂碎的厚重口味，所以向中国出口猪杂碎一直很赚钱。比方说四川有一道名菜白豆炖猪蹄。
**猪肚猪肝替代供应**
分析师称，中国找到其他供应替代美国猪杂碎可能不难。
分析师表示，中国买家也可扩大自欧洲进口；当地猪价处在至少两年来的低位。
出口减缓打击美国主要食品加工业者，比如WH Group(0288.HK)旗下的Smithfield Foods、Seaboard Corp (SEB.A)麾下的Seaboard Foods，以及巴西JBS SA (JBSS3.SA)的JBS USA。2017年美国猪内脏销售总额创逾11亿美元的纪录高位，上述企业即大为受惠。
美国最大的猪肉加工商及销往中国的出口商--Smithfield拒绝对此发表评论。
肉品加工商泰森食品(Tyson Foods) (TSN.N)亦拒绝置评。Seaboard及JBS则未回应置评要求。
受贸易战影响，美国猪肉加工企业的利润率承压，上个月滑落至三年来最低水平。
**8.6亿美元亏损**
美国肉类出口协会称，2017年美国对中国出口的猪杂碎平均价值为每磅大约0.76美元。
该协会称，如果不销往其他地区供人消费，这些副产品将在美国获得每磅约0.18美元的补偿--按照对华出口量计算，相当于每头猪损失1.55美元。
整体而言，该协会预计猪杂碎价格的下降，未来一年可能给美国猪肉行业带来8.6亿美元的损失。爱荷华州立大学农业经济学家Dermot Hayes说，加工企业会降低生猪收购价，将上述损失转嫁给养殖户。
“受伤害的是生猪养殖户，”他说。（路透社）
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