美国对中兴通讯的禁令引发全球电信企业反思运营模式

业内消息人士告诉路透，美国对中国电信设备制造商中兴通讯(000063.SZ) (0763.HK)的贸易禁令，给欧洲和南亚无线通讯运营商造成重大伤害，并迫使全球运营商考虑拓宽供应网络。
俄罗斯及新兴市场移动通讯运营商Veon运营中断，说明了美国禁令的影响。这一禁令持续了三个月，美国商务部上周五予以解除。按用户数计，Veon是全球前十大移动运营商之一。
Veon消息人士告诉路透，该公司遭受尤为严重的冲击，导致在意大利及乌克兰的合资企业推迟启动，在孟加拉国网络几乎全部中断，巴基斯坦业务所遭破坏程度相对较轻。
“Veon已经决定所有采购都有第二供应商，”熟悉Veon策略转变的消息人士在谈及降低对任何一家网络设备供应商的依赖时称。
“我们不希望公司再陷入美国出手(对中兴禁令)后的同样境地：禁令导致我们三四个市场发生重大问题，”该消息人士称。
或许意大利移动电信业者Wind Tre遭受的挫折最大，该公司与中兴通讯签署了10亿欧元(11.7亿美元)的合约，准备升级无线通讯设备。
消息人士告诉路透，禁令迫使中兴通讯放弃剩余超过一半的合约，Wind Tre将会改用网络供应商爱立信(Ericsson)(ERICb.ST)设备。
原本这项交易是中兴通讯进入欧洲市场上的最大突破，欧洲市场本来是由瑞典爱立信及芬兰诺基亚等当地业者主导。
爱立信拿下Wind Tre的订单，可能是这家瑞典电信设备制造商重拾动能的一个兆头；爱立信近几年来苦于成长放缓、重整及大幅裁员。
一名行业专家表示，电信业者可能开始改向多家供应商采购，避免被供应商受到贸易制裁或者是其他供应中断等问题所困。
“许多供应商将会检讨策略，”瑞典电信业顾问Bengt Nordstrom表示，他向多家电信业者提供设备采购策略建议。
“Wind Tre目前是第一个例子。这对于行业而言是一大警钟，如果手上只有单一供应商，那么就会暴露在这类风险。”（路透社）
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