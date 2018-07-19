英首相闺蜜“搞事情” 提议二次脱欧公投 英媒：公投到永远？

英媒称，英国前教育大臣贾丝廷·格里宁16日呼吁就英国“脱欧”进行第二次全民公决，以打破议会在英国“脱欧”问题上的僵局，让选民决定什么是最符合英国利益的选择。
据英国广播公司网站7月16日报道，格里宁曾是英国首相特雷莎·梅的坚强政治盟友，她成为迄今执政的保守党中公开呼吁举行“脱欧”二次公投的最重要的政治人物。
“两害相权取其重”
报道称，格里宁把上周特雷莎·梅的内阁达成的“软脱欧”共识形容为“the worst of both worlds”，用中文可以说是“两害相权取其重”，即对支持英国脱离欧盟的“脱欧派”和希望英国继续留在欧盟的“留欧派”来说，首相梅拿出的最新方案都是最坏的选择。
特雷莎·梅的最新”软脱欧”方案，核心是英国和欧盟将就货物自由贸易达成一个“共同规则”。
反对者说，这势必导致英国继续受制于欧盟的规则，却失去了作为一个成员国的发言权。
报道称，这对于“脱欧派”和“留欧派”都是不能接受的。方案公布后，特雷莎·梅内阁的“脱欧”事务大臣戴维斯和外交大臣约翰逊相继辞职。
“二次公投 唯一选择”
报道称，一片争吵中，一个逐渐清楚的共识是，首相梅的方案很难获得议会多数的支持，且不说拿到谈判桌上，可能被欧盟视为是英国的一厢情愿而一口回绝。
格里宁说，只有举行第二次全民公决，才是打破政治僵局的唯一出路。
格里宁呼吁，再次公投时不应该只给选民“脱”与“留”两个选择，而是三个：彻底脱离欧盟、保持与欧盟的贸易关系、继续留在欧盟内。报道表示，形象点说，就让英国公众在“裸脱”、“半脱”和“不脱”中三选一。
报道称，保守党前首相梅杰和工党前首相布莱尔都已经公开呼吁二次公投，让英国选民决定是否接受英国政府与欧盟最终达成的脱欧协议。
但现任首相特雷莎·梅和反对党工党领导人科尔宾都排除了二次公投的任何可能性。
“公投到永远”
报道援引梅和科尔宾的观点表示，再次公投是拿民主当儿戏，对选民的背叛。
报道认为，更实际的看，一再公投，直到得到一个符合自己心意的结果，无论对执政党和反对党，都不是一个好的政治选择。
前车之鉴是有的。报道称，加拿大的魁北克省“独立公投”，1980年和1995年举行了两次，结果都是多数选择继续留在加拿大内。但“独立派”一直在推动第三次公投。
报道称，英国自己也是“寡人有疾”。苏格兰“独立公投”后，再次公投的呼声不绝于耳。如果可以就“脱欧”二次公投，苏格兰独立为什么不可以再公投一次？
报道还称，值得注意的是，从民调看，英国老百姓的态度总体上并没有明显的变化——
支持“脱欧”的继续支持，要求留在欧盟内的继续要求。再次公投，结果未必与第一次不同。
报道称，“脱”也罢，“留”也罢，一个日渐明确的共同看法是，越来越多的英国选民正在对英国政府处理“脱欧”问题的能力失去信心。
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