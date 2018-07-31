伦敦地铁内高达40℃引不满 官方：空调车再等12年

据台湾东森新闻云报道，英国热浪已持续数周，伦敦部分地铁因未装冷气，车厢内温度逼近40℃，面对民众不满，伦敦交通局回应称，空调列车要到12年后才能上路。
据报道，地铁中央线推特日前举办活动让上班族提问，有网友表示，他每天要付6.8英镑车票钱，却必须忍受40度高温，而且车厢内的气温已经对老人和小孩造成危险，究竟有没有处理这个问题？对此，伦敦交通局回应民众称，会加强目前列车的通风状况，但空调列车要到2030年才能换新。有网友接着反问，在2030年之前可以先把车票降价吗？对此，伦敦交通局没有回应。
报道称，最热的是贝克卢线，7、8月平均温度分别是30.87度与30.3度。最繁忙、温度第二高的中央线7月平均车厢温度是30.6度，其中有超过75辆列车在1992年制造，车龄已超过25年。
报道指出，中央线“过热”的问题，除了车箱拥挤、窗户狭小外，列车74公里的路程就要停靠49个车站，频繁煞车也导致行车中的温度上升。伦敦地铁曾在2016年发放免费的水给民众对抗车厢内的高温，中央线列车也曾禁止车厢间通行，不过显然没有太大效果。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost