伦敦地铁内高达40℃引不满 官方：空调车再等12年

据台湾东森新闻云报道，英国热浪已持续数周，伦敦部分地铁因未装冷气，车厢内温度逼近 40 ℃ ，面对民众不满，伦敦交通局回应称，空调列车要到 12 年后才能上路。





据报道，地铁中央线推特日前举办活动让上班族提问，有网友表示，他每天要付 6.8 英镑车票钱，却必须忍受 40 度高温，而且车厢内的气温已经对老人和小孩造成危险，究竟有没有处理这个问题？对此，伦敦交通局回应民众称，会加强目前列车的通风状况，但空调列车要到 2030 年才能换新。有网友接着反问，在 2030 年之前可以先把车票降价吗？对此，伦敦交通局没有回应。

报道称，最热的是贝克卢线， 7 、 8 月平均温度分别是 30.87 度与 30.3 度。最繁忙、温度第二高的中央线 7 月平均车厢温度是 30.6 度，其中有超过 75 辆列车在 1992 年制造，车龄已超过 25 年。

报道指出，中央线

“

过热

”

的问题，除了车箱拥挤、窗户狭小外，列车

74

公里的路程就要停靠

49

个车站，频繁煞车也导致行车中的温度上升。伦敦地铁曾在

2016

年发放免费的水给民众对抗车厢内的高温，中央线列车也曾禁止车厢间通行，不过显然没有太大效果。

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