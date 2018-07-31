印度人口筛查引发混乱 四百万人一夜间成“难民”

印度 400 万人或将失去公民资格？为筛除非法居留者，印度毗邻孟加拉国的阿萨姆邦 30 日公布最新公民名单。基于复杂的历史遗留问题，阿萨姆邦生活着大批孟加拉裔穆斯林少数族群。很多人早已在印度成家立业，落地生根。如今，印度政府此举将可能导致 400 万人或被驱逐、或被剥夺公民权利、或面临遥遥无期的 “ 无国籍 ” 状态。连日来，这项举措在当地引发严重恐慌情绪，同时受到各界强烈谴责。

当地政府早在 2017 年就已进行首轮人口筛查。该邦人口共 3290 万人，而去年 12 月 31 日公布的结果仅确定 1900 万人的公民身份。据该项目的监管方印度最高法院规定，整个工作要在今年 6 月 30 日结束。但由于工作量太大，项目又向后延期一个月。最新一轮的审查结果显示，阿萨姆邦目前有 400 万人不具备合法公民资格，超过该邦总人口的 12% 。根据规定，居民必须证明自己在 1971 年 3 月 24 日前就居住在阿萨姆邦，否则将被取消公民资格。

媒体形容，当地孟加拉裔少数民族已在恐慌情绪中生活数月。有人在 “ 国民登记 ” 结果公布前对记者说： “ 为证明我们是印度公民，我们做了很多努力，提交了所有必要的文件资料。但即便如此，我们仍然命运未卜。 ” 在 30 日的结果公布前，多名孟加拉裔人因不堪重负寻了短见。有住民无奈地对路透社说： “ 如果政府非要把我们当成 ‘ 外国人 ’ ，我们也无计可施。 ” 也有人表示： “ 就算这个登记要把我们搞掉，我们也绝不离开这里。 ”

为避免发生暴乱，印度当局一边对民众进行安抚，一边进行各项部署。《印度斯坦时报》称，官方放出消息表示，即便居民不在 “ 合法公民 ” 名单上，也不会立刻遭驱逐。相关人员可在 8 月 30 日至 9 月 28 日期间继续申诉。直到所有的申诉处理完毕后，当局才会公布 “ 最终结果 ” 。印度内政部长拉杰内特 · 辛格日前再三强调， 30 日公布的名单并非 “ 最终名单 ” ，民众无需散播不实信息、滋长恐慌情绪。阿萨姆邦首席部长索诺瓦尔也表示，坊间很多说法实在夸大其词， “ 没人会被送进集中营 ” 。此外，印度中央政府已向阿萨姆邦及周边地区调遣 220 个连队编制的武装警察。网络警察也在各种社交媒体平台严阵以待，准备应对仇恨言论的散播。

不过，类似的安抚措施似乎并未起到太大作用。英国广播公司（ BBC ）称，在批评人士看来，不在名单上的 400 万人如今可能已处于 “ 无国籍状态 ” 。即便他们有权 “ 上诉 ” ，也要通过繁杂的手续和漫长的等待。在此期间，他们是否还享有印度公民权尚不可知。





BBC 分析称，印度此举符合莫迪政府的政治议程，莫迪曾承诺驱逐非法居留国内的穆斯林移民。阿萨姆邦的大批孟加拉裔人多是在 1971 年该国爆发战争时逃到印度。





路透社称，阿萨姆邦当地印度人长期将外来者视为 “ 不速之客 ” ，认为他们与本地人抢夺工作和资源，并强烈要求驱逐他们。在过去的数十年间，当地因种族冲突多次爆发流血事件， 1983 年更是爆发震惊全球的大屠杀事件，造成至少 1800 人死亡。 BBC 认为，如今莫迪政府的行为，很可能在该国制造一场如同缅甸罗兴亚人所面临的危机。

印度新德里电视台称，该国反对党派对于此举表示强烈愤慨。西孟加拉邦首席部长班纳吉

30

日痛斥执政党不顾人道，大搞

“

分而治之

”

，具有明显的政治意图。在她看来，被

“

孤立

”

的民众大都不认同人民党，该举措能避免他们为反对党投票。班纳吉在当日的一场发布会上批评中央政府：

“

他们是在将印度的子民转变成自己国家内的难民。

”

当日，她还从加尔各答赶往新德里，试图与内政部长辛格就此事展开讨论。班纳吉表示：

“

我要告诉总理先生：挽救您的子民，而不是孤立他们。

”（环球网）

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