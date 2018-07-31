    • 2018年7月31日

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    印度人口筛查引发混乱 四百万人一夜间成“难民”

    星期二, 七月 31, 2018

    印度400万人或将失去公民资格？为筛除非法居留者，印度毗邻孟加拉国的阿萨姆邦30日公布最新公民名单。基于复杂的历史遗留问题，阿萨姆邦生活着大批孟加拉裔穆斯林少数族群。很多人早已在印度成家立业，落地生根。如今，印度政府此举将可能导致400万人或被驱逐、或被剥夺公民权利、或面临遥遥无期的无国籍状态。连日来，这项举措在当地引发严重恐慌情绪，同时受到各界强烈谴责。
    　　
    当地政府早在2017年就已进行首轮人口筛查。该邦人口共3290万人，而去年1231日公布的结果仅确定1900万人的公民身份。据该项目的监管方印度最高法院规定，整个工作要在今年630日结束。但由于工作量太大，项目又向后延期一个月。最新一轮的审查结果显示，阿萨姆邦目前有400万人不具备合法公民资格，超过该邦总人口的12%。根据规定，居民必须证明自己在1971324日前就居住在阿萨姆邦，否则将被取消公民资格。
    　　
    媒体形容，当地孟加拉裔少数民族已在恐慌情绪中生活数月。有人在国民登记结果公布前对记者说：为证明我们是印度公民，我们做了很多努力，提交了所有必要的文件资料。但即便如此，我们仍然命运未卜。30日的结果公布前，多名孟加拉裔人因不堪重负寻了短见。有住民无奈地对路透社说：如果政府非要把我们当成外国人，我们也无计可施。也有人表示：就算这个登记要把我们搞掉，我们也绝不离开这里。
    　　
    为避免发生暴乱，印度当局一边对民众进行安抚，一边进行各项部署。《印度斯坦时报》称，官方放出消息表示，即便居民不在合法公民名单上，也不会立刻遭驱逐。相关人员可在830日至928日期间继续申诉。直到所有的申诉处理完毕后，当局才会公布最终结果。印度内政部长拉杰内特·辛格日前再三强调，30日公布的名单并非最终名单，民众无需散播不实信息、滋长恐慌情绪。阿萨姆邦首席部长索诺瓦尔也表示，坊间很多说法实在夸大其词，没人会被送进集中营。此外，印度中央政府已向阿萨姆邦及周边地区调遣220个连队编制的武装警察。网络警察也在各种社交媒体平台严阵以待，准备应对仇恨言论的散播。
    　　
    不过，类似的安抚措施似乎并未起到太大作用。英国广播公司（BBC）称，在批评人士看来，不在名单上的400万人如今可能已处于无国籍状态。即便他们有权上诉，也要通过繁杂的手续和漫长的等待。在此期间，他们是否还享有印度公民权尚不可知。

    BBC分析称，印度此举符合莫迪政府的政治议程，莫迪曾承诺驱逐非法居留国内的穆斯林移民。阿萨姆邦的大批孟加拉裔人多是在1971年该国爆发战争时逃到印度。

    路透社称，阿萨姆邦当地印度人长期将外来者视为不速之客，认为他们与本地人抢夺工作和资源，并强烈要求驱逐他们。在过去的数十年间，当地因种族冲突多次爆发流血事件，1983年更是爆发震惊全球的大屠杀事件，造成至少1800人死亡。BBC认为，如今莫迪政府的行为，很可能在该国制造一场如同缅甸罗兴亚人所面临的危机。
    　　
    印度新德里电视台称，该国反对党派对于此举表示强烈愤慨。西孟加拉邦首席部长班纳吉30日痛斥执政党不顾人道，大搞分而治之，具有明显的政治意图。在她看来，被孤立的民众大都不认同人民党，该举措能避免他们为反对党投票。班纳吉在当日的一场发布会上批评中央政府：他们是在将印度的子民转变成自己国家内的难民。当日，她还从加尔各答赶往新德里，试图与内政部长辛格就此事展开讨论。班纳吉表示：我要告诉总理先生：挽救您的子民，而不是孤立他们。”（环球网）

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