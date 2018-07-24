美澳欲在南太合作牵制中国？日媒：做起来难

日媒称，面对通过经济援助扩大对南太平洋国家影响力的中国，美国和澳大利亚加强了警惕。美澳 “2+2” 会谈将于 23 日至 24 日在美国加州举行，预计会上将就对抗中国、强化两国安全合作进行讨论。





据日本《读卖新闻》 7 月 23 日报道，美国国防部助理部长薛瑞福 16 日接受澳大利亚《悉尼先驱晨报》采访时强调说，有必要以 “ 有别于中国的方式 ” 强化与南太平洋国家的关系。





报道称，中国大约从十年前开始迅速扩大对南太国家的经济援助。在瓦努阿图，中国援建了商用港口设施。





报道称，美澳政府一直怀疑，中国正在以经济援助的名义扩大所谓 “ 债务陷阱 ” 。提供融资给对象国、建设规模超出他们需要的港口和公路等公共设施，一旦无法偿还债务，就会将这些资产查封。





对于这样的无端担忧，中国外交部发言人华春莹此前在例行记者会上反驳说，能不能举一个具体的例子来说明？她说： “ 到底哪个国家、什么时候、在哪些问题上是因为中国而产生了债务不可持续的问题。不能总是用 ‘ 可能 ’ 这样的字眼进行无端猜测或作出先入为主、不负责任的臆断。 ”





华春莹表示，任何国家的经济起飞或者在工业化初期阶段都有巨大的资金需求，中方依据有关国家意愿，在力所能及范围内给予融资方面的支持，对于有关国家经济社会发展起到了雪中送炭的作用，受到了有关国家的一致肯定和欢迎。





报道称，其实对美国来说，南太各国是安全上与夏威夷、关岛隔海相望的重要区域，一旦在该地区与中国关系紧张，将不仅是呈现经济层面的关系紧张，还可能包括在安全领域与中国发生摩擦。而对澳大利亚来说，中国是其最大的贸易伙伴，吸纳了澳方三成的出口商品，所以其并不希望与中国关系恶化。未来美澳两国并不一定一直保持强硬姿态。

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