亚马逊面部识别闹笑话:将28名美国议员识别为罪犯

亚马逊最近在向美国执法机构推销其Rekognition人脸识别系统。但北加州美国公民自由联盟晒出了一个证据证明，该系统存在不足之处。当该联盟用国会议员照片做面部识别测试时，Rekognition将其中28名国会议员识别成曾经被捕的罪犯。
据CNET26日报道，联盟从“公开来源”下载2.5万张警方拍摄的罪犯脸部照片（mugshot），然后将535位国会议员的官方照片交给Rekognition处理，问它在2.5万张照片中是否有照片与国会议员匹配，Rekognition给出了“有28张匹配”的结果。
这28人中，还有6人来自美国国会黑人同盟（Congressional Black Caucus）。一直以来，面部识别系统识别非裔美国人时错误率会高一些。如果训练数据严重偏向白人男性，那么在识别其它白人男性时，系统可能会精准很多，如果识别其它族群，错误率就会提高。
此外，亚马逊方面已对该事件做出回应，其将其归咎为使用者方法不当。其认为若将识别结果信任阈值从80%上调为95%，情况会有所改善。
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