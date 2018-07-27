亚马逊面部识别闹笑话:将28名美国议员识别为罪犯

亚马逊最近在向美国执法机构推销其 Rekognition 人脸识别系统。但北加州美国公民自由联盟晒出了一个证据证明，该系统存在不足之处。当该联盟用国会议员照片做面部识别测试时， Rekognition 将其中 28 名国会议员识别成曾经被捕的罪犯。

据 CNET26 日报道，联盟从 “ 公开来源 ” 下载 2.5 万张警方拍摄的罪犯脸部照片（ mugshot ），然后将 535 位国会议员的官方照片交给 Rekognition 处理，问它在 2.5 万张照片中是否有照片与国会议员匹配， Rekognition 给出了 “ 有 28 张匹配 ” 的结果。





这 28 人中，还有 6 人来自美国国会黑人同盟（ Congressional Black Caucus ）。一直以来，面部识别系统识别非裔美国人时错误率会高一些。如果训练数据严重偏向白人男性，那么在识别其它白人男性时，系统可能会精准很多，如果识别其它族群，错误率就会提高。

此外，亚马逊方面已对该事件做出回应，其将其归咎为使用者方法不当。其认为若将识别结果信任阈值从

80%

上调为

95%

，情况会有所改善。

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