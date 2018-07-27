“老三老四抗衡老大”？台媒：德日联手维护自由贸易

媒称，特朗普总统对于传统盟友的敌视态度，意外促成德国与日本携手合作。两国 7 月 25 日共同宣布结盟，将推动自由贸易与《巴黎协定》，反对美国在特朗普政府下许多一意孤行的行为。





台湾联合新闻网 7 月 26 日援引《华尔街日报》报道称，二次世界大战后的许多国际秩序与国际组织，都是由美国主导或协助建立的，例如世界银行与世界贸易组织。





如今美国在特朗普领导下退出《巴黎协定》，上个月特朗普又在 G7 峰会与盟国闹得不愉快，让不少国家忧心忡忡。





报道称，如今身为全球第三大与第四大经济体的日本与德国，决定自行合作，抗衡特朗普的不理性作为。任内首次访问日本的德国外交部长海科 · 马斯在 25 日发 “ 推文 ” 说： “ 我们必须划出界线，对抗特朗普的手法。 ”





报道称，马斯也在东京一场公开演讲中点名特朗普，说 “ 盟国的关系需要花几十年培养，现在却变成问题，而且有时只是被一篇 280 个字的 ‘ 推文 ’ 造成 ” ，还强调在当今全球局势中， “ 日本与德国必须站在一起 ” 。





报道指出，日本外相河野太郎与马斯的联合声明并未提到特朗普，但列出两国希望共同推动的多项主题，包括继续执行《巴黎协定》、提倡自由贸易，并透过多边组织化解纷争。





报道称，本月初，日本与欧盟签署自由贸易协议，可望创造全球最大的自由贸易区，双方同意降低关税，促进更多日本与欧洲货品自由流通，例如欧洲干酪与日本汽车。





报道称，马斯并未完全抨击美国，而且刻意区隔特朗普与美国。他在

“

推文

”

中写道：

“

对我来说，美国不是对手，而是在欧盟以外的最重要伙伴与盟友。美国比白宫更重要，就算特朗普也不能改变，不论他发多少

‘

推文

’

都一样。

”





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