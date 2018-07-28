范冰冰向崔永元"哭诉"后 疑出行被官方限制

范冰冰是崔永元爆料中波及的人，崔永元也曾透露不是针对她，甚至有媒体表示范冰冰痛哭向崔致歉，不过这件事真伪，还有待辨别。





北京时间 7 月 26 日，崔永元爆料范冰冰 “ 阴阳合同 ” 事件又有了新的进展，中国知名财经媒体人罗昌平在微博透露。自崔永元举报后， 6 月初，某上市公司财务人员参与到范冰冰系列公司应急处理，并代表后者接受税务部门调查。





罗昌平还指出， 7 月初，因涉嫌隐匿故意销毁会计凭证罪，此上市公司财务人员及范冰冰公司一法人代表、一财务主管、一行政助理已被警方采取司法强制措施。





如今，范冰冰的一名经纪人涉足其中。





罗昌平还特别强调，范冰冰本人在北京家里。疑暗指范冰冰出行受限制。





目前，罗昌平该微博已被删除。





网上搜索范冰冰发现，没有与之相关的最新新闻。只有在 7 月 25 日，有微博爆料在 7 月 22 日，范冰冰被网友看见和男友李晨在北京拜见李晨家里人。





5 月 28 日，崔永元通过微博发布了几张演艺合同照片并配文： “ 你不用表演，你是真烂 ” ，合同中因有范冰冰名字，其中曝光合同约定片酬为税后 1,000 万元人民币。





一天后，崔永元又再度曝范冰冰采用 “ 大小合同 ” ，另行约定片酬 5,000 万元人民币，两合同共拿走片酬 6,000 万元人民币，而实际上范冰冰只在片场演出 4 天。





随后，范冰冰方发布 “ 严正声明 ” ，称崔永元侵犯合法权益，散布谣言，构成诽谤。





声明中还称，公开发布泄密合同并公然侮辱范冰冰的行为，既破坏了商业原则，又涉嫌侵犯合法权益，并称相关网络用户及媒体未经核实散布谣言的行为已经构成诽谤。





不过有媒体报道称，崔永元和范冰冰已经和解， 6 月 3 日，网传一段崔永元的音频内容显示，他已向范冰冰致歉，称 6,000 万合同与她无关，而是一个团伙所为。





另据中共北京机关报旗下 “ 艺绽 ”6 月 4 日报道，崔永元称，范冰冰已向他道歉，并且是在痛哭情况下道歉的。崔永元则表示很遗憾误伤她。





两人到底有没有和解，就要看后续的动作。

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