美6月就业数据凸显经济强劲 贸易战威胁增长前景

英媒称，美国经济 6 月创造的就业岗位超过预期，但薪资稳定增长，直指通胀压力适度，应该会促使美联储今年继续走逐步加息的道路。





据路透社 7 月 6 日报道，劳工部 6 日称，上月非农就业岗位增加 21.3 万个，原因是制造商加大了招聘力度。每月需要创造 12 万个就业岗位，才能跟上适龄就业人口的增长速度。 6 月，制造业新增 3.6 万个岗位，为 6 个月来最多。建筑业 6 月新增 1.3 万个岗位。





报告显示，在中美爆发贸易战前，经济增长强劲。分析师警告称，贸易战可能导致招聘活动放缓，特别是制造业。





经济学家警告称，针锋相对的关税举措可能扰乱供应链，打击企业投资，提高消费者物价，抵消 1 月开始实施的 1.5 万亿美元减税计划的刺激效果。





报道称， 6 月，失业率从 5 月的 18 年低位 3.8% 回升至 4.0% ，原因是有 60.1 万人进入劳动力市场找工作，表明他们对就业市场充满信心。这是失业率 10 个月来首次上升。





美国商务部发布的数据显示， 5 月贸易逆差下降 6.6% ，降至一年半低位 431 亿美元，该数据与就业报告一起强化了今年二季度经济将强劲增长的预期。





但特朗普政府的

“

美国优先

”

贸易政策给今年余下时间和

2019

年的经济增长前景蒙上阴云。市场预计制造业、建筑业和其他一些严重依赖贸易的行业受关税战的打击最大。

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