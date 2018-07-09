美6月就业数据凸显经济强劲 贸易战威胁增长前景

英媒称，美国经济6月创造的就业岗位超过预期，但薪资稳定增长，直指通胀压力适度，应该会促使美联储今年继续走逐步加息的道路。
据路透社7月6日报道，劳工部6日称，上月非农就业岗位增加21.3万个，原因是制造商加大了招聘力度。每月需要创造12万个就业岗位，才能跟上适龄就业人口的增长速度。6月，制造业新增3.6万个岗位，为6个月来最多。建筑业6月新增1.3万个岗位。
报告显示，在中美爆发贸易战前，经济增长强劲。分析师警告称，贸易战可能导致招聘活动放缓，特别是制造业。
经济学家警告称，针锋相对的关税举措可能扰乱供应链，打击企业投资，提高消费者物价，抵消1月开始实施的1.5万亿美元减税计划的刺激效果。
报道称，6月，失业率从5月的18年低位3.8%回升至4.0%，原因是有60.1万人进入劳动力市场找工作，表明他们对就业市场充满信心。这是失业率10个月来首次上升。
美国商务部发布的数据显示，5月贸易逆差下降6.6%，降至一年半低位431亿美元，该数据与就业报告一起强化了今年二季度经济将强劲增长的预期。
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