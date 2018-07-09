    • 2018年7月9日

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    美6月就业数据凸显经济强劲 贸易战威胁增长前景

    星期一, 七月 09, 2018 ,

    英媒称，美国经济6月创造的就业岗位超过预期，但薪资稳定增长，直指通胀压力适度，应该会促使美联储今年继续走逐步加息的道路。

    据路透社76日报道，劳工部6日称，上月非农就业岗位增加21.3万个，原因是制造商加大了招聘力度。每月需要创造12万个就业岗位，才能跟上适龄就业人口的增长速度。6月，制造业新增3.6万个岗位，为6个月来最多。建筑业6月新增1.3万个岗位。

    报告显示，在中美爆发贸易战前，经济增长强劲。分析师警告称，贸易战可能导致招聘活动放缓，特别是制造业。

    经济学家警告称，针锋相对的关税举措可能扰乱供应链，打击企业投资，提高消费者物价，抵消1月开始实施的1.5万亿美元减税计划的刺激效果。

    报道称，6月，失业率从5月的18年低位3.8%回升至4.0%，原因是有60.1万人进入劳动力市场找工作，表明他们对就业市场充满信心。这是失业率10个月来首次上升。

    美国商务部发布的数据显示，5月贸易逆差下降6.6%，降至一年半低位431亿美元，该数据与就业报告一起强化了今年二季度经济将强劲增长的预期。

    但特朗普政府的美国优先贸易政策给今年余下时间和2019年的经济增长前景蒙上阴云。市场预计制造业、建筑业和其他一些严重依赖贸易的行业受关税战的打击最大。

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